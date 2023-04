Nach Zwangspause steigt wieder die Musiknacht: Ganz Olching wird zur Partymeile

Von: Kathrin Böhmer

DJ Luva alias Luca Maier. © mm

Nach drei Jahren Pause findet wieder eine Musiknacht in Olching statt. Geboten werden ein DJ-Open-Air am Nöscherplatz und weitere Auftritte in Gaststätten.

Olching – Fasching ist schon lange vorbei, für den Prinzen mit coronabedingtem Amtszeit-Rekord steht aber bereits der nächste große Aufritt mitten in Olchings Zentrum an: Luca Maier, alias DJ Luva, wird heuer die Musiknacht am Nöscherplatz eröffnen. Der 25-Jährige heizt dem Partyvolk mit Elektro-Sounds ein – gemixt mit Chart-Hits.

Sieben Stationen

Das Open-Air-Konzert mit zwei DJs und einem DJ-Duo ist nur eine von sieben Stationen und neun Live-Acts, die die 8. Olchinger Musiknacht am Samstag, 6. Mai, zu bieten hat. Die beliebte Veranstaltung war drei Jahre in der Zwangspause. Umso größer dürfte die Freude sein, dass nun wieder ganz Olching zur Partymeile wird, zumindest zwischen KOM und Volveré. Das verspricht jedenfalls der Veranstalter, die Breitenfellner-Gruppe aus Gröbenzell. Um die 4000 Besucher werden erwartet.

Wer sich vorab ein Ticket-Band sichert, spart sich drei Euro. Damit kommt man überall rein und kann von 20 bis 24 Uhr kostenlos den Sonderbus nutzen – im 30-Minuten-Takt.

Classic bis Club

Wer gerne unter freiem Himmel feiert, ist bis 22.30 Uhr auf dem Nöscherplatz richtig. Nach DJ Luva legt DJ Heddan auf. Er kommt aus dem Münchner Süden und bringt mit Partyclassics bis hin zu modernen Clubhits die Tanzfläche zum Beben. Ab etwa 21 Uhr wird dem Publikum mit dem Münchner DJ-Duo „Ziz“ eine einzigartige und unvergessliche Show versprochen.

Der Spielplan der Musiknacht ist abwechslungsreich. Von Oldies über Rock bis hin zu bairischer Musik ist einiges geboten.

Boogie und Rockabilly

Im KOM rocken ab 20 Uhr die neun Mitglieder der Band „The Wild Magnolia Mariachis“. Sie verbinden Boogie mit Südstaatenrock, Rockabilly und Soul und präsentieren somit eine ganz eigene musikalische Mischung.

Premiere feiert die Henry Caddie Band im Kolpingheim. Sie gründete sich vor 40 Jahren als „The Rocks“, löste sich in den 1980er-Jahren auf und startete mit neuem Namen durch. Gründungsmitglied Hans Brugger spielt mit seinen Bandkollegen die besten Lieder aus den 1960er-, 70er- und 80er- Jahren sowie eigene Songs.

Bairisch wirds im Daxerhof mit „Kopfeck“. Hier treffen die Traditionen alter Wirtshausmusik auf geballte Power moderner Pop- und Rockmusik. „Musik, die schmeckt wie eine frische Mass“, wie der Veranstalter mitteilt.

Wem allerdings mehr nach Prosecco ist: Im neuen Golfclub-Restaurant „Auszeit“ präsentieren die „Bro’seccos“ spritzige Lieblingssongs aus verschiedenen Jahrzehnten. Am längsten geht es dafür in der Legends Lounge. Hier werden bis 2 Uhr Songs performt, die jeder kennt – zum Tanzen oder Zuhören.

Das Progamm

Open-Air am Nöscherplatz: 17.30 bis 19.30 Uhr, DJ Luva; 19.30 bis 21 Uhr, DJ Heddan; 21 bis 22.30 Uhr, DJ-Duo Ziz;

KOM: Hauptstraße 68, 20 bis 23 Uhr, The Wild Magnolia Mariachis; Kolpingheim: Wolfstraße 9, 20 bis 24 Uhr, The Henry Caddie Band;

Legends Lounge: Ilzweg 1, 20 bis 2 Uhr, Halifax & Friends (Rock’n’Roll über Oldies, Blues und Rock bis hin zu Country)

Daxerhof: Feursstraße 25, 20 bis 24 Uhr, Kopfeck

Restaurant Auszeit: Feursstraße 89, 20 bis 24 Uhr, Bro’seccos

Volveré (TSV Geiselbullach): Schulstraße 12, 20 bis 24 Uhr, Boys from Ipanema (brasilianische und internationale Hits).

Tickets bei Spielstätten, Rathauskasse, Erlebnisbücherei Esting, Jeans House, Getränkemarkt Krämer und Brauerei Maisach. Zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an den Abendkassen. Weitere Infos auf www.musiknacht-olching.de.

