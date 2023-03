Generalsanierung: Ganzes Gymnasium zieht in ein Containerdorf

Von: Thomas Steinhardt

Der erste Spatenstich für die Containeranlage markiert den Start der Sanierungsarbeiten. Bildquelle Landratsamt © mm

Das aktuell größte Schulbauprojekt des Landkreises beginnt: Das Gymnasium Olching wird generalsaniert. Der Schulbetrieb wird für etwa zwei Jahre in ein Containerdorf ausgelagert. Die Kosten sind immens.

Olching – Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben jetzt die Arbeiten an dem Gymnasium begonnen. Die Sportanlage war bereits im Vorfeld abgebrochen worden. Hier soll bis zum Beginn des Schuljahres 2023/24 die Containerschule entstehen, welche die gesamte Schulfamilie bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten beherbergen wird.

Stahlbeton bleibt

Das Gebäude des Gymnasiums hatte nicht mehr den heutigen pädagogischen, technischen und energetischen Anforderungen entsprochen. Nur die Stahlbetonkonstruktion bleibt bestehen. Defizite bei der Dachabdichtung, an der Fassade sowie am Schallschutz sollen behoben und der Brandschutz verbessert werden. Auch den schulpädagogischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Unterricht und an das wieder eingeführte G9 kann durch eine neue Grundrissgestaltung und Änderungen bei der räumlichen Anordnung Rechnung getragen werden, berichtet das Landratsamt.

Alle Räume sollen entsprechend den Erfordernissen moderner Unterrichtsgestaltung, einschließlich der Verwendung digitaler Unterrichtsmittel, ausgestattet werden. Das Erdgeschoss und vor allem die Aula sollen neu gestaltet werden, um dem Eingangsbereich ein offenes und helles Gesicht zu geben. Zudem wird das Gebäude energetisch auf einen modernen Stand gebracht. Dazu zählen eine neue Wärmedämmung, neue Fenster und eine zeitgemäße Raumlufttechnik sowie die Beheizung mit Fernwärme. Der Bau einer Photovoltaik-Anlage sowie die Schaffung von E-Lade-Stationen werden geprüft.

Die Auslagerung

Die Planung der Containerschule sei in enger Abstimmung mit der Schule erfolgt, berichtet das Landratsamt. Damit soll sichergestellt werden, dass trotz Auslagerung guter Unterricht möglich ist. Vorausgegangen war dem Projekt ein langer Prozess unter anderem in den Gremien des Kreistags. Der ursprüngliche Plan, die Schule in mehreren Abschnitten im laufenden Betrieb zu sanieren, wurde verworfen: Die Belastung für Lehrer und Schüler wäre zu groß gewesen. Auch die Alternative, das Gebäude abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, wurde diskutiert, jedoch ebenfalls nicht weiterverfolgt.

Zum einen wären die Kosten dafür deutlich höher ausgefallen. Zum anderen wäre noch gut nutzbare Bausubstanz („Graue Energie“) vernichtet worden. Die geschätzten Baukosten für das Gesamtprojekt liegen derzeit bei 60,4 Millionen. Euro. Trotz Kostensteigerungen hatte der Kreistag beschlossen, das Projekt auf den Weg zu bringen.

Die Containerschule soll im September bezogen werden. Die Sanierung des Schulgebäudes soll gemäß dem aktuellen Zeitplan im Sommer 2025 abgeschlossen werden. Im Anschluss werden die Außenanlagen wiederhergestellt. In Abstimmung mit der Stadt Olching soll die Verkehrssituation in der Georgenstraße auf den Prüfstand gestellt und angepasst werden.

