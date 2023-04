Seit einiger Zeit geschlossen: Rätsel um Kiosk am See

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Haus am See. © Privat

Das „Haus am See“ in Olching ist sehr beliebt, umso größer ist die Verwunderung darüber, dass es seit einigen Wochen geschlossen hat.

Olching – Der Pächter hatte Ende März auf Facebook geschrieben: „Leider müssen wir morgen, Freitag 31. März, den Kiosk schließen. Das Gute ist: Wir kommen wieder! In rund zwei Monaten sind wir wieder da.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Da es keine richtige Begründung gab, kursierten wilde Spekulationen. Das veranlasste den Pächter erneut, sich bei Facebook zu melden: „Es liegt nicht in unserer Hand und es war auch nicht unser Plan, dass wir im April und Mai nicht geöffnet haben. Wir fahren auch nicht in den Urlaub. Es hat auch nichts mit irgendwelchen Ämtern zu tun. Wir wünschen uns sehr, wieder weitermachen zu dürfen. Drückt uns die Daumen.“ Konkreter wird er allerdings nicht. Wichtig ist dem Pächter aber: Es ist keine Behörde im Spiel.

Es bleibt nun nur abzuwarten, ob es bald wieder Getränke, Essen und Konzerte in dem Biergarten am Olchinger See gibt. Bei Facebook wünschten die Kiosk-Fans jedenfalls viel Glück. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.