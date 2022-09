Heuer wohl von besonderer Bedeutung: Kraftwerk bunkert Müllreserven

Von: Kathrin Böhmer

Die Verbrennungsanlage in Geiselbullach liefert Strom und Wärme für etliche Fernwärme-Kunden. © archiv

Damit die Wohnzimmer warm bleiben, muss man auch im Abfallheizkraftwerk in Geiselbullach vorsorgen: Für schlechte Zeiten wird eine Müll-Reserve angelegt und gelagert. In diesem Herbst könnte das eine besondere Bedeutung bekommen.

Geiselbullach – Tagtäglich liefern Lastwagen Müll im Abfallheizkraftwerk Geiselbullach (GfA) ab. Pro Jahr sind es rund 120 000 Tonnen. Das ist ungefähr die Menge, die eine Viertelmillion Menschen pro Jahr produziert Der Müll stammt von Gewerbe und Privathaushalten aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau. „Wir werden immer genügend Abfall bekommen, die Versorgungssicherheit ist garantiert“, erklärt GfA-Chef Thomas König. Sprich: Strom und Fernwärme fließen also fleißig. Die Frage, die sich mehr denn je stellt, ist nur: Wie teuer darf die Entsorgung sein?

Kalkulation

Der Preis bestimmt den Wettbewerb. Damit das vergleichsweise kleine Abfallheizkraftwerk in Geiselbullach konkurrenzfähig bleiben kann, ist Vorsorge gefragt. Dabei geht es weniger um Knappheit der scheinbar schier endlosen Ressource Müll als um betriebswirtschaftliche Kalkulation. Sprich: Man legt in guten Zeiten zurück, um in knappen Zeiten nicht die Preise hochfahren zu müssen. Beim Müll gilt das Gleiche wie beim Tanken: „Da fahren Sie ja auch dahin, wo es am Günstigsten ist“, erklärt König. Und nicht, weil Shell so ein schönes Schild hat.

Also wird jedes Jahr vor der Heiz-Saison eine Art Müll-Verpackungsstraße in der GfA aufgebaut. Immer wenn die Anlage auf Herz und Nieren geprüft und der Ofen ausgeschaltet wird, wird der Abfall, der ja weiterhin angeliefert wird, als Reserve verpackt und in ein Zwischenlager auf dem Grundstück gebracht. „Wir machen das immer in etwa in der gleichen Größenordnung“, sagt der GfA-Chef.

Weniger Bauarbeiten

Tatsächlich ist es so, dass sozusagen genau in der Zeit, wo etwa die Fernwärme Hochsaison hat, also im Winter, die Bautätigkeit zurückgefahren wird. Bau-Abfälle machen aber einen großen Teil des angelieferten Mülls in der GfA aus. Ein knapperes Angebot bedeutet in der Regel immer steigende Preise. Das kann sogar soweit gehen, dass es günstiger ist, höhere Transportkosten in Kauf zu nehmen und den Abfall etwa ins günstigere Ausland zu karren. Die GfA ist ein Kommunalunternehmen, muss aber dennoch mit ihrem Preis wettbewerbsfähig bleiben und sorgt deshalb mit dem Müll-Puffer vor.

In Zeiten von Inflation, gestiegenem Leitzins, Materialmangel, Energiekrise und Pandemie dürfte der Herbst besonders spannend werden. Schon jetzt ist ein Rückgang der Bautätigkeit zu beobachten. „Bauern wird immer teurer. Manche Bauvorhaben sind bereits abgesagt“, weiß auch König. Bauträger müssen ihre Kosten gering halten, um jeden Preis. Die Lage könnte sich noch einmal deutlich verschärfen. Umso wichtiger dürfte die Müll-Reserve im Abfallheizkraftwerk werden. Sehr ausbaufähig ist die allerdings laut König nicht. Das sei schon allein der kleinen Größe des Grundstücks geschuldet.

Not-Aggregat bei Black-Out

Energiesparen ist die eine Seite. Aber wie sind die Kommunen im Landkreis aufgestellt, wenn es zum sogenannten Blackout käme - einen flächendeckenden Stromausfall? „Derzeit hat Maisach einen theoretischen Versorgungsgrad von 54 Prozent an 365 Tagen mit elektrischer Energie aus regenerativer Erzeugung“, sagt Bürgermeister Hans Seidl. Etwa die Hälfte des Jahresbedarfs kann die Gemeinde also mit Energie aus regenerativer Erzeugung abdecken - mit den üblichen Schwankungen: im Sommer mehr, im Winter weniger. Maisach steht damit überdurchschnittlich gut da.



Laut Landratsamt wurden landkreisweit von den verbrauchten knapp 570.000 Megawattstunden Strom 38 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. In vielen Kommunen gibt es Photovoltaik auf den Dächern der kommunalen Liegenschaften oder als Freiflächenanlagen. Doch das reicht nicht aus. Darum stehen in den Gemeinden entsprechende Notstromaggregate. „Damit können wir die kritische Infrastruktur überbrücken - zum Beispiel Feuerwehr und Wasserwerk“, sagt Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke.



Ähnlich sieht es in Eichenau aus. Eine Minimalversorgung könne so sichergestellt werden, sagt Rathauschef Peter Münster. Schwieriger ist oftmals die Wärmeversorgung. In Maisach hat man zwar von Öl auf Gas umgestellt, „was aber keine Unabhängigkeit geschaffen hat“, sagt Seidl. Da hat es Olching besser, wo laut Rathaus-Sprecherin Martina Sohn „alle städtischen Liegenschaften mit Fernwärme beheizt sind“ - erzeugt in der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach. ad

