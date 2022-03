Feuerwehr befreit Katze aus Motorblock

Von: Tobias Gehre

Teilen

Die gerettete Katze mit den Helfern. © FFW Geiselbullach

Katzen haben sieben Leben, sagt man. Ein Exemplar aus Geiselbullach hat am Mittwoch mindestens eines davon aufgebraucht.

Geiselbullkach - Der Stubentiger hatte es sich im Motorraum eines VW-Busses bequem gemacht. Dass dieser sich in Bewegung setzen würde, damit hatte die Katze wohl nicht gerechnet. Zum Glück bemerkte die Fahrerin recht schnell das jämmerliche Winseln des Tieres.

Die Katze im Motorblock. © FFW Geiselbullach

Sie stoppte ihr Fahrzeug und alarmierte die Geiselbullacher Feuerwehr. Die Retter bugsierten den Bus in eine nahe gelegene Werkstatt. Dort konnten sie die verkeilte Katze aus ihrer misslichen Lage befreien.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Durch seinen Ausflug in den Motorraum hatte sich das Tier an einer Pfote verletzt. Die Feuerwehr brachte den Leisetreter zu einer Tierarztpraxis. Dort wurde die Mieze behandelt. Auch die Besitzer konnten die Helfer ausfindig machen. So nahm das Abenteuer doch ein gutes Ende.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.