Geiselbullach – Bei einem Feueralarm sollte man alles stehen und liegen lassen und das Gebäude verlassen. Das bekommt man zumindest in der Schule beigebracht. Doch wie das so ist mit Dingen, die man in der Schule lernt – ist die Paukerei einmal zu Ende, gerät viel des Erlernten schnell in Vergessenheit. Das musste jetzt auch – einmal mehr – die Geiselbullacher Feuerwehr feststellen.

Feuermelder schlägt in Getränkemarkt Alarm: Kunden gehen seelenruhig weiter einkaufen

Die Brandbekämpfer aus dem Olchinger Stadtteil waren am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Getränkemarkt beordert worden. Dort hatte die Brandmelde-Anlage ausgelöst. Die Retter machten sich in Windeseile auf zur Einsatzstelle. Vor Ort angekommen stieg ihnen bereits der Geruch von Rauch in die Nase. Auch durch den Markt waberten die giftigen Gase bereits. Und der Rauchmelder gab sein Bestes.

Doch das war offenbar nicht genug. Viele Kunden spazierten seelenruhig weiter durch den Markt und setzten ihren Einkauf fort. Das berichtet Geiselbullachs Feuerwehr-Kommandant Tim Pelzl. „Wir mussten die Leute rausschicken“, so der Chef-Feuerwehrmann.

Kunden gehen trotz Alarm weiter einkaufen: Kein Einzelfall

So unverständlich das Verhalten der Kunden für den erfahrenen Brandbekämpfer ist – gewundert hat es ihn nicht. „So etwas kommt immer wieder vor“, sagt Pelzl. Er können sich an Unternehmen erinnern, in denen trotz Feueralarm einfach weitergearbeitet wurde. Auch Vereins-Sportler in Turnhallen würden sich durch den schrillen Warnton manchmal nicht aus der Ruhe bringen lassen und ihre Partie fortsetzen. „Die Leute sehen kein Feuer und schließen daraus, dass keine Gefahr droht“, sagt Pelzl.

In dem Geiselbullacher Getränkemarkt hat übrigens ein Elektrogerät gequalmt. „Der Rauchmelder hat ausgelöst, die Anlage hat super funktioniert“, so Pelzl. Die Einsatzkräfte trugen das qualmende Gerät ins Freie und bannten so die Gefahr. Nur die Adressaten des Alarms haben nicht funktioniert, wie sich die Feuerwehr das wünscht. Pelzl: „Ich habe den Leuten dann geraten, sich an ihre Schulzeit zu erinnern.“ tog

