Tag der offenen Tür bei Amazon & Co.: Firmen geben spannende Einblicke - Hunderte Besucher kommen

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Hier ist die letzte Station: Von dort aus übernehmen rund 200 Fahrer pro Tag für den Logistik-Riesen. © Peter Weber

Zum ersten Mal öffneten Unternehmen des Geiselbullacher Gewerbeparks ihre Türen für Besucher. Der Ansturm auf die Führungen war riesig.

Geiselbullach – Zahlreiche Menschen wuseln am Samstag durch den Gewerbepark an der B 471. Zehn der dort ansässigen Firmen beteiligen sich an einem Tag der offenen Tür. Und das Interesse ist groß. „Wir kennen das Gebiet nur vom Vorbeifahren und waren neugierig“, sagt Helmuth Böck. Er und seine Frau Traudl sind mit dem Fahrrad unterwegs und haben die meisten Betriebe bereits besichtigt. „Es ist sehr interessant. Wir wussten gar nicht, was es in Olching alles gibt“, sagt Traudl Böck.

Alle 20 Minuten 30 Amazon-Fahrer

Ihre letzte Station ist nun Amazon. Das Unternehmen bietet Führungen durch sein Verteilzentrum an – und wird vom Andrang ziemlich überrascht. „Für uns war es ein großes Fragezeichen, wie viele Leute kommen. Wir haben insgesamt vielleicht mit 100 gerechnet“, sagt Standortleiter Florian Kreitmeier. Doch alleine 70 Interessenten drängen sich in der Kantine des Unternehmens und warten auf die erste von fünf geplanten Führungen. Teilweise reichen die Sicherheitswesten, die jeder Besucher tragen soll, gar nicht aus. „Es ist schön, dass das Interesse so groß ist, wir uns mal zeigen und mit den Menschen ins Gespräch kommen können“, sagt Kreitmeier.

Ausgeklügeltes System: Oliver Miksch zeigte, wie die Pakete bei Amazon verteilt werden. © Peter Weber

Rund 30 000 Pakete durchlaufen täglich das Verteilzentrum in Olching. Lastwagen liefern sie bereits fertig verpackt ab 1.30 Uhr nachts an der 6000 Quadratmeter großen Halle an. Dort erhalten sie ein Etikett mit Informationen, wohin das Paket muss. Über lange Förderbänder gelangt es zu Mitarbeitern, die sie in verschiedenfarbige Taschen einsortieren. Produkte, deren Lieferorte nah zusammenliegen, landen jeweils in derselben Tasche.

Die unterschiedlichen Farben sollen es den Paketboten später erleichtern, sofort zur richtigen Schachtel greifen zu können. Ab 10 Uhr holen die Fahrer ihre Waren ab und liefern sie aus. Allerdings kommen nicht alle gleichzeitig: Alle 20 Minuten erreichen etwa 30 der insgesamt 200 Fahrer den Standort. Olching mit seinen 150 Mitarbeitern ist aber nur eines von vier Verteilzentren, die für München und das Umland zuständig sind. „Unser Gebiet reicht im Süden bis nach Garmisch-Partenkirchen. In München beliefern wir bis zum Hauptbahnhof alles südlich der Stammstrecke“, sagt Kreitmeier. Für die übrige Region hat Amazon Niederlassungen in Garching, Moosburg und Trudering.

Betriebe sind ein Teil von Olching

Bei der Führung muss Kreitmeier viele Fragen zu den genauen Arbeitsabläufen beantworten. „Es war interessant, als Kunden mal hinter die Kulissen schauen zu können“, sagt Reinhard Heinze. Ihn habe vor allem überrascht, dass die Halle nicht bis unter das Dach voll ist, denn fast alle Pakete werden am selben Tag wieder abgeholt. Ihm und seiner Frau Gabi gefällt der Tag der offenen Tür gut. „Es ist eine gute Idee, auch bei Unternehmen, die weniger bekannt sind, reinschauen zu können.“

Da gab es etwas für den Gaumen: Käsesommelière Anna Majdic im Heiderbeck-Outlet. © Peter Weber

Die beiden sind nun auf dem Weg zu Feinkost Heiderbeck. Als direkte Anwohner sind sie zwar bereit schon Kunden, hoffen aber auf das ein oder andere Schnäppchen. Das Unternehmen hat einen Foodtruck mit mediterranen Spezialitäten sowie einen Popup-Biergarten auf seinem Parkplatz. Zudem bietet es eine Weinverkostung an und Käsesommeliére Anna Majdic berät die Kunden. Sie sagt: „Wir merken, dass viele Olchinger kommen, die noch nie im Gewerbegebiet waren. Es ist eine gute Gelegenheit, unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen.“

Nach einem Unfall im Einsatz: Nico Bebst von Auto Schweitzer führt eine Ölspur-Hexe vor, die die Straße reinigt. © Peter Weber

Einige Meter weiter zeigt Steffi Göttler den Besuchern das Hotel Holiday Inn. Sie ist überwältigt: „Wir hatten eigentlich drei Führungen angekündigt und jetzt bin ich schon bei der siebten.“

Sie freue sich aber über die Gelegenheit, das Hotel vorzustellen. „Wir haben eigentlich zum blödest möglichen Zeitpunkt eröffnet, nämlich während der Corona-Pandemie im November 2020. Jetzt wollen wir den Olchingern die Möglichkeit geben, reinzuschauen.“ Dadurch wolle man auch bekannter machen, dass die Bar und das Frühstück auch externen Gästen offen stünden. Zudem sei die Vernetzung mit den Firmen aus dem Gewerbegebiet wichtig, damit diese vielleicht Besucher im Holiday Inn unterbrächten.

Bitte einsteigen: Die Kinder durften einmal ans Lenkrad des Pannen-Lkw. © Peter Weber

Edigna Kessel von der Wirtschaftsförderung der Stadt begrüßt, dass der Tag der offenen Tür so gut angenommen wird. „Die Betriebe richten sich nicht primär an den Endkunden, aber sie gehören auch zu Olching und sind wichtig für uns. Wir wollen ins Bewusstsein bringen, dass Olching mehr als nur den Innenstadtbereich hat.“

Auch der Initiator, das Stadtmarketing, ist zufrieden. „Wir sind sehr positiv überrascht, wie gut das angenommen wird“, sagt die Vorsitzende Sandra Pfend-Strobel. Eine Wiederholung sei wahrscheinlich. Strobel und Marcel Gemmeke vom Vorstand des Stadtmarketings waren selbst von 9 bis 14 Uhr mit einem Stand vertreten.