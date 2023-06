Gemeinsam singen gegen Demenz: Ein Chor für Betroffene und Angehörige

Von: Ulrike Osman

Teilen

Eintauchen, entspannen: Die Mitglieder des „Munterbunter Chores“ bei einer Probe. © OSMAN

Dass dieser Chor etwas Außergewöhnliches ist, zeigt schon sein Name: „Munterbunter Chor“. Hier können Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und jeder, der Lust hat, gemeinsam singen.

Esting – Das tut allen gut – und die Belastungen durch Krankheit und Pflege bleiben für ein paar Stunden außen vor.

Dienstagvormittag im Saal des Pfarrheims St. Elisabeth in Esting. Ein paar Stühle stehen im Halbkreis vor dem Klavier, an dem Angela Krüger gerade ein neues Lied anstimmt. „Ihr könnt euch einschleichen“, sagt die Chorleiterin zu dem halben Dutzend Frauen, die auf den Stühlen sitzen. Soll heißen: Wer es sich nach den ersten Takten schon zutraut, kann gleich mitsingen.

Eine der Teilnehmerinnen tut das sowieso immer, weil sie solche Freude an der Musik hat. Die ältere demenzkranke Frau räumt hinterher auch bereitwillig die Noten in den richtigen Schrank. Wo der steht, hat sie sich gemerkt.

Erfolgserlebnisse motivieren

Erfolgserlebnisse für Menschen, die sonst häufig über ihre Defizite und nachlassenden Fähigkeiten definiert werden – das allein ist schon Gold wert. „Die Leute erleben hier: Ich kann was“, sagt Beate Reimann. Die Seniorenseelsorgerin im Landkreis hat das inklusive Angebot ins Leben gerufen und ihm den selbsterdachten Namen gegeben, um liebevoll diejenigen zu umschreiben, die sich hier zusammenfinden. „Menschen mit Demenz sind ja oft sehr munter, und sehr bunt in ihrem Verhalten.“

Noch ein neues Lied. „Komm herein, ruh dich aus. Ich bin die Tür, hier beginnt dein Zuhaus“ – Angela Krüger spricht den Text vor und schnipst im Takt mit den Fingern. Später begleitet sie den Gesang auf der Gitarre, lässt die Teilnehmerinnen aufstehen und beim Singen langsam durch den Raum gehen. Wer mag, schwingt die Arme. Leichte Körperarbeit, Atemübungen und Stimmbildung sind Teil des Programms.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nach den zweistündigen Treffen seien alle „sortierter“, auch sie selbst, sagt Reimann. Denn auch sie macht jedes Mal mit – nicht nur, um den Chor zu stabilisieren. Auch, weil ihr selbst das Singen guttut. Ein weiterer positiver Aspekt: „Menschen mit Demenz und ihre oft sehr belasteten Angehörigen können hier gemeinsam etwas erleben.“ Und zwar auf Augenhöhe.

In Angela Krüger hat die Seniorenseelsorgerin eine Idealbesetzung für die Chorleitung gefunden. Die ehemalige Krankenschwester hat ein Gesangsstudium absolviert, spielt Klavier und Gitarre, hat Ausbildungen in Schauspiel und systemischem Coaching. „Alles, was ich jemals gelernt habe, kann ich hier anwenden“, sagt Krüger. Sie komme zwar mit einem vorbereiteten Programm zu den Proben, reagiere aber flexibel auf die Teilnehmer.

Alle Sänger sind willkommen

Das Repertoire umfasst Jahreszeitenlieder, Gospels, leichten Pop und das, was Krüger als „respektvolle Volkslieder“ bezeichnet. „Es ist wichtig, dass es nicht albern wird.“ Schlager kommen nicht vor, damit hat Angela Krüger nichts am Hut. Ob Interesse an englischen Liedern besteht, hat sie vorher abgefragt. Alle waren dafür und singen nun „Morning has broken“. „Ich würde das aber sofort rausschmeißen, wenn jemand dazukommt, der kein Englisch kann.“

Dass neue Sänger hinzukommen, wünschen sich Krüger und Reimann ausdrücklich. „Es gibt keine Voraussetzungen. Jeder, der in froher Runde singen will, ist willkommen.“

Gerne würde sie Menschen motivieren, die sich bisher nicht ans Singen herangetraut haben. Im Unterschied zu Singgruppen in Senioreneinrichtungen möchten Reimann und Krüger mit dem Chor auch an die Öffentlichkeit. Kleine Auftritte sollen es sein, mal eine Viertelstunde beim Pfarrfest zum Beispiel. So wird niemand überfordert, gleichzeitig aber die Idee des inklusiven Chors nach außen getragen – und die Botschaft, dass Singen barrierefrei ist. Der „Munterbunte Chor“ trifft sich am 1. Und 3. Dienstag im Monat (außer in den Schulferien) von 10 bis 12 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Elisabeth Esting (Schloßstraße 10). Die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstalter ist die Seniorenseelsorge im Landkreis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.