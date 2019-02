Große Ehre für Ikone des Männerballetts

Es war ein ganz besonderer Moment in der Aula der Martinschule: Adalbert Heim (Spitzname „Atschi“) erhielt die silberne Ehrennadel für 15 Jahre aktive Vereinsarbeit bei den Olchinger Tanzfreunden.

Olching – Tochter Carina kam auf die Bühne und dankte ihrem Vater für viele unvergessliche, persönliche Momente. Michael Sommer, Vize-Vorsitzender des Vereins, ließ in seiner Laudatio den Werdegang Heims Revue passieren.

Auch wenn Heim seit dem sechsten Lebensjahr Volkstanz macht: Zum Männerballett kam er nicht von alleine. „Bekannte haben mich angeworben“, erinnert er sich. Sein erstes Projekt war die Internetseite. Aus eigenem Interesse und mit eigener Erfahrung habe er diese überarbeitet und erneuert. Es dauerte nicht lange und er wurde Vize-Vorsitzender der Tanzfreunde, später dann Vorsitzender. Dabei stand nicht nur die Männerballettgruppe im Mittelpunkt, sondern auch die Organisation des Vereins und der Veranstaltungen sowie die Betreuung der Mitglieder und Tänzer. „Da hat alles denselben wichtigen Stellenwert.“ Und es macht ihm alles noch viel Spaß.

Auch das Engagement für andere Olchinger Vereine: So spendete das Männerballett die Gage eines Auftritts an die Vogelfreunde des Vogelparks Olching, nachdem ein Unbekannter dort absichtlich alles überflutet hatte. Die Sabotage hatte erhebliche Schäden hinterlassen. Bisher ist immer noch nicht bekannt, wer dafür verantwortlich war. Für Heim gibt es neben dem Engagement für andere Vereine noch ein Herzensprojekt: Kinder in den Ferien zu unterhalten.

Das Kerngeschäft ist und bleibt aber ganz klar die Faschingszeit. Darauf freut sich Heim auch heuer wieder besonders. Es ist nämlich die Hauptsaison der Showtanzgruppen: von Weiberfasching über Rosenmontag bis zum Endspurt. Es stehen große Auftritte vor der Tür, auch vor sehr viel Publikum, zum Beispiel auf dem Marienplatz bei Radio Charivari. Adalbert Heim schwärmt: „Es ist immer wieder ein Erlebnis, dabei zu sein und ich wünsche mir, dass der Verein auch in Zukunft den Erfolg und das Ansehen genießt, das er verdient.“ Wie lange Adalbert Heim noch Vorsitzender der Olchinger Tanzfreunde bleiben wird, wird sich bei der nächsten Vorstandswahl herausstellen. msg

