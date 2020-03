Grünen-Chef in Olching: Darum ist Kommunalpolitik so wichtig

Man müsse etwas ändern, damit die Dinge wieder gut werden. Das war die Botschaft von Robert Habeck in Olching.

Olching - Eine wichtige Rolle schrieb der Bundesvorsitzende der Grünen der Kommunalpolitik zu. Ein wenig kokettierte Habeck im voll besetzten Olchinger KOM mit dem Auftritt seines Vorredners Jan Halbauer, Grünen-Landratskandidat. Angesichts seiner „Energie und dem Feuerwerk an Ideen frage ich mich: Was soll ich jetzt noch sagen?“

Aber ihm fiel noch reichlich ein. Er begeisterte die Zuhörer mit einer prägnanten, launigen Rede. Die bayerische Politik ist für den 50-jährigen Schleswig-Holsteiner keine Unbekannte. „Erstmals kam ich damit bei der Landtagswahl 2018 in Berührung.“ Damals hätten die Bayern mit ihrer Wahlentscheidung gezeigt, dass es die Selbstverständlichkeit, mit der der Populismus zuvor seinen Siegeszug angetreten habe, nicht mehr gebe. Habeck führte das auf ein gesundes Traditionsbewusstsein zurück, das gezeigt habe, dass sich Weltoffenheit und Wertebewusstsein nicht ausschließen. Auf einen ähnlichen Reflex der Bayern hofft der Grünen-Politiker auch bei der Kommunalwahl. Denn obwohl sein Metier die Bundespolitik ist, brach er eine deutliche Lanze für die Kommunalpolitik. Die Wahl am 15. März sei mitnichten eine kleine Wahl. „Die Kommunalpolitik ist die konkretere demokratische Politik, die wir in Deutschland haben“, sagte Habeck. Fix machte der Grünen-Politiker das an drei Beispielen: der Schaffung öffentlicher Räume, der Verkehrspolitik und dem Klimaschutz. Öffentliche Räume seien das Gegengift für die zunehmende Isolation durch die Möglichkeiten des Internets.

Aufs Auto angewiesen

Das Gemeinwohl müsse Orte finden, und diese würden durch die Kommunalpolitik geschaffen. In Sachen Verkehr gestand Habeck ein, dass man im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen sei. Umso wichtiger sei eine Stärkung des Personennahverkehrs. Durch den derzeitigen politischen Diskurs drohe eine Spaltung der Gesellschaft an der Naht zwischen zunehmend autofreien Städten und den ländlichen Gebieten, wo die Menschen das Auto im Alltag noch brauchen. Ein Kampf für besseren ÖPNV sei deshalb auch ein Kampf für gleichwertige Lebensbedingungen und gegen die Spaltung der Gesellschaft.

Auch Klimaschutz werde in den Kommunen konkret, wo Tempolimits festgelegt oder Photovoltaikanlagen gebaut würden. Die Erderwärmung sei nicht aufzuhalten. „Die Frage ist, ob wir sie so weit verlangsamen können, dass wir uns friedlich anpassen können.“ All dies bedeute Veränderung. Das mache den Menschen Angst, und deshalb sei es verführerisch einfach, populistisch die Vergangenheit zu bemühen. „Früher war nicht alles besser.“ Männer mit langen Locken, die Modern Talking hören, sind dabei nach seiner Ansicht ein geringes Übel. „Man denke nur an die Rolle der Frau und seit wann Frauen wählen dürfen.“ Die Herausforderung unserer Zeit sei es, den Menschen die Notwendigkeit von Veränderung klar zu machen und so die porös gewordene Mitte der Gesellschaft zu stabilisieren. Versprechen könne er nichts: „Aber ohne was zu ändern, verbessert sich auch nichts.

