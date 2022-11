Energieverbrauch null: Schlittschuh-Gaudi auf Plastik-Bahnen

Von: Peter Loder

Teilen

Eine Bahn aus Plastik statt Eis auf Gut Graßlfing: Brauerei-Chef Guido Amendt hält die Schlittschuhe schon einmal bereit. © WEBER

Die Temperaturen sind zwar gerade noch beinahe sommerlich, aber nichtsdestotrotz steht der Winter vor der Tür. Auf Gut Graßlfing wartet nun eine besondere Attraktion: eine Eislaufbahn, noch dazu ganz umweltfreundlich.

Graßlfing – Die Eislaufbahn kommt mit null Energie aus. Denn das 14 Meter lange und zehn Meter breite mobile Oval, das auf dem Guts-Gelände der in Graßlfing ansässigen Olchinger Braumanufaktur (OBM) entstanden ist, besteht komplett aus Plastik. Das aus der Schweiz stammende Freiluft-Wunderwerk, das auch bei größter Hitze winterliches Sportvergnügen bietet, wird von dem in Olching lebenden Unternehmer Eckart Lutzeier und seinem Kompagnon, dem ehemaligen Fußballprofi Andreas Görlitz, vermietet. Seine Premiere hatte das Konstrukt vor sechs Jahren am Kloster Fürstenfeld, wo Lutzeier seinen Firmenstandort mit Security-, Gebäudemanagement- und neuerdings auch Mode-Schwerpunkten hat. Die Kunststoffbahn wird seitdem zu wechselnden Standorten in ganz Bayern gekarrt.

Auch Stockschießen möglich

Nun wurde sie von OBM-Chef Guido Amendt gebucht und bei 15 Grad Außentemperatur dort installiert, wo im Sommer durstige Radler Station machen. „Wir wollten auch in der kalten Jahreszeit etwas anbieten. Christkindlmärkte gibt es überall, aber so eine Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen oder Stockschießen ist einmalig.“

Das transportable Konstrukt besteht aus 70 Platten, die eine für herkömmliche Schlittschuhe gleitfähige 140 Quadratmeter große Fläche bilden. Platz genug, damit knapp 20 Personen gleichzeitig ihre Bahnen ziehen können. Eine energieintensive Eisaufbereitung ist nicht notwendig. „Uns reicht ein Schrubber zum Saubermachen“, sagt Projektleiter Matthias Löw. „Für Schlittschuhläufer fühlt es sich genauso an, als würden sie sich auf Eis bewegen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Weil Amendt nicht nur Brauereichef, sondern auch Hofmarschall der Olchinger Faschingsgilde ist, wird die Eisbahn zum offiziellen Start der närrischen Jahreszeit am Freitag, den 11.11., um Punkt 11.11 Uhr eröffnet. Neben dem Prinzenpaar Amelie I. und Luca I. werden nach einem Weißwurstfrühstück mehrere Tanzgruppen und der Hofstaat erstmals aufs Plastik-Glatteis geführt.

Bis Ende Dezember

Danach ist die Fläche frei für den Publikumslauf. Mindestens bis Ende Dezember gibt es das Graßlfinger „Eis-Stadion“. Außer montags ist am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 11 Uhr. Donnerstags sollen bevorzugt Stockschützen von 17 bis 21 Uhr zum Zug kommen.

Schlittschuhe können ausgeliehen (4,50 Euro) oder mitgebrachte Kufen an der Schleifmaschine auf Vordermann gebracht werden. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, für Jugendliche bis 14 Jahren ist es 50 Cent billiger, Kinder bis sechs Jahren dürfen gratis rein. Am Imbissstand werden Bratwurst, Leberkässemmeln sowie Glühwein und Kinderpunsch angeboten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.