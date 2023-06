Gymnasium Olching: Grünes Dach scheitert an Statik

Gebäude wird generalsaniert

Das Olchinger Gymnasium wird generalsaniert. Allerdings wird es kein durchgehend grünes Dach bekommen, wie eigentlich mittlerweile gefordert ist. Das macht die Statik nicht mit.

Olching – Das Olchinger Gymnasium wird generalsaniert. Bauherr ist der Landkreis. Die geschätzten Kosten lagen zuletzt bei rund 60 Millionen Euro. Das Schulhaus wird bis auf das Stahlgerüst zurück- und dann neu aufgebaut. So soll es an die heutigen pädagogischen, technischen und energetischen Maßstäbe angepasst werden. Plus: Der Erhalt des Gebäudes, der grauen Energie, dient im Gegensatz zu Abriss und Neubau der Nachhaltigkeit.

Nun offenbart sich aber ein Problem. Das über 50 Jahre alte Gebäude ist zu alt, um eine aktuelle Klimaschutzmaßnahme, die sich wiederum die Stadt Olching auferlegt hat, umzusetzen. Sprich: Die Flachdächer werden weder flächendeckend begrünt noch für Photovoltaikanlagen genutzt, obwohl das per noch recht junger Satzung vorgeschrieben ist. Der Olchinger Bauausschuss stimmte dennoch nun mehrheitlich für die Befreiung. Die Argumente sind wortwörtlich schwerwiegend.

FO-Stadtrat kritisiert: „Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg.“

Der Olchinger Bauamtschef Markus Brunnhuber legte dar, dass die erforderliche Dachbegrünung maximal in Teilbereichen umgesetzt werden könne. Er schätzt, grob ein Drittel wird grün. Das Problem sei die Statik im Bestandsgebäude: Jegliche Mehrbelastung sei nicht machbar, man müsse auch einkalkulieren, dass sich die Flächen bei Regen mit Wasser vollsaugen. „Wir müssen uns da auf die Aussagen der Planer verlassen.“

Alois Waltl, Stadtratsmitglied der Freien Wähler Olching (FO) und Gartenbauspezialist, konnte da nur den Kopf schütteln. Die Begrünung wäre möglich. Es gibt Leichtgewichtssysteme auf Vlies-Basis, wie er in der Sitzung anmerkte. „Aber wo kein Wille ist, ist eben kein Weg.“ Da schloss sich Heide Kuckelkorn von den Grünen an. „Ich bitte auch um eine Lösung.“

Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl (CSU), der die Sitzung leitete, merkte an, wie schwierig der Prozess im Kreistag war, bis die Sanierung schließlich beschlossene Sache war. Die Diskussion um die Flachdächer hätte da einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen. Er erinnerte auch daran, dass ein Neubau im Gespräch war, man sich aber auch aus Kostengründen dagegen entschieden hätte, neben dem Nachhaltigkeitsaspekt.

Es gab auch eine Befreiung von der Stellplatzsatzung

Obwohl das Bauvorhaben im Bestand durchgeführt wird, muss es genehmigt werden, wie Bauamtsleiter Brunnhuber eingangs erklärt hatte. Das galt auch für eine zweite Befreiung: von der Stellplatzsatzung. Laut Bauamt sind es zehn Parkplätze zu wenig, die man jedoch nicht einfach so schaffen könne. Allerdings werde das Gymnasium nicht großflächig erweitert, sondern nur in einem kleinen Teilbereich aufgestockt und die Zahl der Stellplätze ist laut Gymnasium mit 65 Stück ausreichend. Auch hier gab es mehrheitlich grünes Licht vom Bauausschuss.

Josef Neumaier (CSU) merkte dennoch an, dass er Bauchschmerzen habe. „Es ist ein öffentliches Gebäude und wir weichen von der Stellplatzsatzung ab. Jeder private muss sich aber daran halten.“

Für die Schüler des Gymnasiums wird es übrigens bald spannend. Ab dem Schuljahr 2023/24 geht es in die Container-Siedlung auf der Sportanlage.