Riesen-Problem vor Schulsanierung: Container-Dorf darf nicht bezogen werden

Von: Thomas Steinhardt

Die Container-Siedlung steht bereits. Jetzt gibt es arge Zweifel an der Statik. © Weber

Riesen-Problem kurz vor Beginn der Generalsanierung des Gymnasiums Olching: Das Container-Dorf, in dem die Schule übergangsweise unterkommen sollte, darf nicht wie geplant in Betrieb gehen.

Olching – „Das ist richtig ärgerlich“, sagte Landrat Thomas Karmasin am Montag. Noch vor der Sitzung des Kreis-Kulturausschusses am selben Nachmittag informierte er über das Riesen-Problem, das sich in Olching auftut. Im Kern geht es um die Statik der aus etwa 600 Modulen bestehenden Container-Siedlung, die bereits aufgebaut ist.

Gymnasium Olching: Ersatzlösung?

Die Container stehen dreigeschossig übereinander – und genau das habe der Prüfstatiker jetzt bemängelt, berichtete Karmasin. „Der Statiker sagt: Das funktioniert nicht.“ Sprich: Die Container-Anlage, die eigentlich jetzt bezogen werden sollte, kann so nicht benutzt werden. Im Amt arbeite man an Ersatzlösungen, sagte Karmasin. Im schlimmsten Falle könne die Schule nicht in das Container-Dorf umziehen, was die Generalsanierung um ein Jahr nach hinten verschieben würde. Vielleicht könne man aber wenigstens Teile des Gymnasiums auslagern, sagte Karmasin. Genaueres sei noch unklar.

Gymnasium Olching: Warum jetzt?

Warum erst der Prüfstatiker auf dieses Problem aufmerksam wurde und zumindest gefühlt niemand vorher, bleibt im Moment offiziell unklar. Tatsache ist nach Tagblatt-Info aber auch, dass im Vorfeld schon mal diskutiert worden war, ob man die übereinander gestellten Container vernieten oder gleich richtig verschweißen muss. Letzteres ist nun offenbar nicht passiert, wobei nicht klar ist, ob der Statiker mit einer Verschweißung einverstanden wäre.

Das um die 1000 Schüler umfassende Gymnasium sollte ab jetzt beginnend generalsaniert werden. Dies sollte zügig über die Bühne gehen. Daher hatte man sich auf die Gesamt-Auslagerung auf das riesige (und teure) Container-Dorf geeinigt.

