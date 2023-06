Verleihung am Gymnasium Olching: Der letzte Abi-Jahrgang in der alten Schule

Von: Kathrin Böhmer

Fesch gewandet: Jedes Jahr ziehen die Abiturienten über die Bühne in die Aula ein. Dabei war zu hören: „We are the Champions“ von Queen. © Peter Weber

Es war heuer in vielerlei Hinsicht eine besondere Abi-Feier. Zum letzten Mal wurden die Zeugnisse in der 51 Jahre alten Aula verliehen.

Olching – Im Sommer zieht die ganze Schule in Container um, weil das Gebäude generalsaniert wird. Gott sei Dank, ließ manch einer durchblicken. Und dann gab es noch eine Überraschung. Fabian Pospisiel ist der letzte Abiturient in über einem halben Jahrhundert Geschichte des Olchinger Gymnasiums, der die Lehrer in der alten Aula durch den Kakao ziehen durfte. Und das genoss er sichtlich. Jetzt wo alles geschafft ist, „auch wenn man bei so manchem einen Lotto-Gewinn für wahrscheinlicher gehalten hätte“. Der Jahrgang sei eine gute Mischung aus Suffköpfen und Genies gewesen, es sei aber immer harmonisch zugegangen. Und am Ende schafften 67 das Abitur, 18 mit einer Eins vor dem Komma, ein super Ergebnis, hieß es.

Doch die Lehrer kriegten natürlich auch ihr Fett weg. Der eine weniger: „Herr Girtner wurde tatsächlich mit festem Schuhwerk gesehen“ sorgte etwa für große Lacher. Der andere mehr: „Der Direktor vereitelt nebenberuflich unseren Abistreich.“ Da war schon Ärger im Spiel. Denn eigentlich wollten die Abiturienten auf dem ganzen Schulgelände Sand verteilen für eine Beach-Party, dieser sei aber vom Direktor storniert worden. Und dann hatte er ja noch nach 20 Minuten Hitzefrei ausgerufen.

Schuldirektor singt seine Rede

Dabei kann man René Horak wirklich keine mangelnde Kreativität vorwerfen. Auch für ihn war es nämlich diesmal ein ganz besonderer Moment. „Es ist meine letzte Abi-Rede“, wie er mit dem Mikrofon in der Hand auf der Bühne erklärte, während sich bereits eine Band aus musikalisch begabten Lehrern mit ihren Instrumenten um ihn scharrte. Der Clou: Horak sang seine Abi-Rede in diesem Jahr, und zwar mit Text und Melodie des Ambros-Hits „Für immer jung“. So gab er seinen ehemaligen Schülern den Tipp mit: „Du sollst nie aufhören, zu lernen. Du sollst brennen vor Liebe und Begeisterung.“ So bleibst du für immer jung.

Musikalisch wurde es auch bei der letzten Abiturrede von Schulleiter René Horak. © Peter Weber

Anders als das Olchinger Gymnasium, das nun wirklich sehr in die Jahr gekommen ist. Das bestätigte Bürgermeister Andreas Magg in seinem Grußwort. Seit er selbst Schüler hier war, übrigens auch schon unter Oberstufenbetreuerin Angelika Schmöller, habe sich nicht viel verändert. „Und die Tür in der Toilette fehlt immer noch, das überprüfe ich jedes Jahr.“ Die Welt allerdings, die sei anders geworden. Es entwickelten sich immer mehr extreme Positionen, man dürfe aber nicht immer nur Schwarz oder Weiß sehen. Den Schülern gab er mit: „Wirken Sie ausgleichend.“

„Bauen Sie Ihre Intelligenz aus und nehmen Sie jedes Update mit“

Die soziale Komponente sowie Teamfähigkeit hob auch Elternbeiratsvorsitzende Melanie Kühle hervor, neben weiteren positiven Eigenschaften. „Wir sind sehr, sehr stolz auf euch“, sagte sie. „Seid ihr es aber auch auf euch.“ Vize-Landrätin Martina Drechsler verglich den Prozess des Lernens mit Künstlicher Intelligenz, von Basiswissen bis hin zum selbstverantwortlichen Handeln. Sie gab den Absolventen mit: „Bauen Sie Ihre Intelligenz aus und nehmen Sie jedes Update mit.“

Was immer die Zukunft auch bringen mag, es wird etwas geben, das bleibt. Vize-Schulleiterin Sabine Ratberger erklärte den jungen Erwachsenen, dass ihr Weg und der des Gymnasiums beide unter dem Motto Umzug stehen. Die Schule wird nach den Sommerferien in Container auf dem Sportplatz verlegt. Die ehemaligen Schüler werden weggehen, etwa zum Studieren.

„Unser Zuhause, also das erste Haus, das bleibt uns“

Die Italiener, Ratberger betreute auch einen Italienisch-Kurs, sagen dazu: cambiare casa, das Haus wechseln. Doch auch wenn das Haus gewechselt werde: „Unser Zuhause, also das erste Haus, das bleibt uns.“ Was das Gymnasium angeht, wird es allerdings so in drei Jahren deutlich hübscher aussehen.

