Heuer keine Regionalmesse: FFB-Schau 2023 abgesagt

Von: Thomas Steinhardt

Die letzte FFB-Schau fand 2018 in Olching statt. (Archivfoto) © Peter Weber

Heuer wird im Landkreis Fürstenfeldbruck keine Regionalmesse stattfinden. Das teilt das Landratsamt mit.

Olching - Pandemiebedingt musste die FFB-Schau in den Jahren 2020 und 2022 auf dem Volksfestplatz in Olching abgesagt werden. „Leider gelingt es trotz großer Anstrengungen auch im Jahr 2023 noch nicht, die FFB-Schau wiederzubeleben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt vom Donnerstag.

Publikumsmagnet

Die FFB-Schau sei über viele Jahre hinweg seit der Neuausrichtung 2010 und der Verlegung von Fürstenfeldbruck nach Olching ein beliebter Publikumsmagnet gewesen. „Bei oft wunderschönem Herbstwetter fanden viel Besucherinnen und Besucher den Weg nach Olching, um sich die interessanten Messestände der Gewerbetreibenden aus Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck anzuschauen, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere Messeschnäppchen zu machen“, heißt es.

Corona habe dem bunten, belebten Treiben für die Jahre 2020 und 2022 einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Einer Wiederbelebung der Messe mit der Durchführung der 21. FFB-Schau seit der ersten Gewerbe-Leistungs- und Verkaufsschau des Landkreises Fürstenfeldbruck im Jahr 1978 stünden nun jedoch organisatorische, vor allem aber wirtschaftliche Gründe im Wege.

Unsichere Lage

„Noch verspüren die Veranstalter angesichts der unsicheren ökonomischen Situation und deren weitere Entwicklung eine gewisse Zurückhaltung der Aussteller und der potentiellen Kunden“, heißt es in der Mitteilung. „Wir bedauern sehr, auch für das Jahr 2023 die FFB-Schau absagen zu müssen. Die jetzt verbleibenden Monate bis Oktober 2023 sind jedoch viel zu knapp, um eine attraktive Ausstellung der regionalen Wirtschaft auf die Beine zu stellen“, bedauert Olchings Bürgermeister Andreas

Magg als einer der Gesellschafter der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH.

Landrat Thomas Karmasin fügt an, dass weiterhin Gespräche mit geeigneten Anbietern stattfinden, die einen Neustart der FFB-Schau im Jahr 2024 zum Inhalt haben. „Wir freuen uns, wenn die FFB-Schau bald zurück kommt“.

