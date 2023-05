Container für Sport und Kreativität: Hickhack um geplantes Jugend-Angebot

Von: Kathrin Böhmer

So in der Art sollte die Kultbox in Olching aussehen. © mm

Ein Olchinger Verein hat eine Idee, wie man jungen Menschen ein neues Freizeitangebot machen könnte. Aus Containern soll ein spezielles Gebäude für Sport und Kreativität errichtet werden.

Olching – Nun wurde an die Stadt die Bitte herangetragen, ein Grundstück zu finden. Im Hauptausschuss gab es deshalb ziemlich Krach.

Der Olchinger Verein „Das Gut – Jugendkultur Olching“ (Jukuo) will Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich zu treffen, kreativ zu werden und zu sporteln. Mal ganz vereinfacht gesagt. Das alles soll in der sogenannten Kultbox möglich sein, die aus alten Containern errichtet werden soll.

Bühne mit verschiedenen Möglichkeiten

Angedacht sind hier unter anderem eine Bühne mit Sound-/Lichtanlage, Werkstatt, Bolder-Container, Radquartier, Videokamera und Schnittmöglichkeit am PC. Außerdem eine Küche mit Ausschank. Im Rahmen eines Jugendcafés sollen junge und jung gebliebene Menschen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. An Ideen hapert es nicht.

Viele Ansätze sind in einem Entwurf formuliert. Das Basiskonzept wurde bereits vor einigen Jahren vorgestellt. Allerdings braucht es ein Grundstück. Nachdem klar war, dass die Stadt die 400-Meter-Bahn auf dem Grundstück an der Feursstraße wegen mangelnden Interesses doch nicht baut, witterte der Verein wohl seine Chance.

Antrag abgelehnt

Das Jukuo-Team trat an die Stadtratsfraktionen heran. SPD, Grüne und Für Olching (FO) stellten einen Antrag, zu prüfen, ob ein Areal infrage käme. Das Ergebnis: Der Antrag wurde am Ende mit 4:7 Stimmen abgelehnt, die SPD stimmte gegen ihr eigenes Anliegen. Sprecher Ralf Greim verkündete aber: „Die Sache wird noch einmal vorgelegt werden.“

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) erklärte, dass derzeit kein geeignetes Grundstück verfügbar wäre. Das für die 400-Meter-Bahn unterliege ganz klaren Bedingungen, die hier nicht infrage kämen. Die Initiatoren hätten außerdem seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zum Rathaus aufgenommen, nachdem die ersten Entwürfe vorgestellt wurden. Die Empfehlung der Verwaltung: Der Antrag ist abzulehnen.

Reiner Luxus?

Das sah auch die größte Fraktion, die CSU, so. Tomas Bauer bezeichnete das Vorhaben als „Luxus“. „Der Antragsteller hat gar nichts geprüft, alles muss die Verwaltung erledigen.“ Der CSU fehlte ein konkretes Konzept. Geht es hier um 200 oder um 20 000 Quadratmeter? Soll etwa ein „Luftschloss“ geprüft werden? Und dafür sollte ein Grundstück hergegeben werden? Außerdem: Ein Jugendcafé sei schon mangels Interesse gefloppt. Die entsprechenden Fraktionen wollten sich so nur bei einer bestimmten Gruppe anbiedern, das sei reiner Populismus, der am Ende nur zu Frust führe, ereiferte sich Bauer.

Dessen Worte riefen wiederum heftige Gegenreaktionen hervor. Marina Freudenstein (Grüne) kommentierte: „So ein Krampf.“ Ihre Fraktionskollegin Ingrid Jaschke sprach von einer „unglaublichen Fantasie Bauers“. Es sei selbstverständlich klar, dass für das Grundstück Pacht bezahlt werden müsse.

Peinlich?

Ewald Zachmann (FO) monierte den „Schnellschuss der Verwaltung“. Das Vorhaben sei durch die modulare Bauweise sehr flexibel. Aber: „Wenn man etwas will, dann geht es auf Teufel komm raus. Wenn man etwas nicht will, wird es abgelehnt.“ CSU-Fraktionssprecher Bauer würde immer das „Totschlagargument“ zu viel Aufwand anführen. Woanders würde aber wegen eines privaten Anliegens schon einmal der Bebauungsplan geändert.

ÖDP-Stadträtin Ulrike Girtner, die zumindest wusste, dass die Container in Form eines Vierseithofes aufgestellt werden sollen, bezeichnete die Aussagen der CSU als peinlich. „Da werden alte Schiffscontainer aufeinandergestapelt. Das ist kein Luxus.“ Es handle sich um megaengagierte Frauen aus der Bürgerschaft, die eine Stiftung als Sponsor gefunden hätten. Es sei eine Ressource, die man nicht nutze. Girtner fragte verärgert: „Wie blöd sind wir eigentlich?“

