Neues Gebäude geplant: Hightech-Firma schafft 150 Arbeitsplätze

Wenn sich Türen von Bussen und Bahnen auf der ganzen Welt wie durch Geisterhand öffnen, steckt eine Olchinger Firma dahinter: Captron. Das Hightech-Unternehmen boomt und vergrößert sich: Für rund zehn Millionen Euro sollen ein hypermodernes Gebäude und ein Parkhaus entstehen – sowie 150 Arbeitsplätze.

Olching – Die mittelständische Firma Captron ist weltweit bekannt für ihre Sensorsysteme. Innovativ war vor allem die Technik, die ermöglicht, dass Türen kontaktlos geöffnet werden können. Jeder dürfte mittlerweile schon einmal die Knöpfe mit den Lichtkreisen gesehen haben, auf denen etwa das Piktogramm eines Rollstuhls leuchtet. In München wird diese Technik in Bussen und U-Bahnen eingesetzt, zu den großen Kunden gehört die Deutsche Bahn.

Firma Captron ist international aktiv

Captron ist aber auch international aktiv, in China und den USA, und hat Vertriebspartner in über 20 Ländern weltweit. Der deutsche Firmensitz ist in Olching. Den Standort gibt es seit 2008, etwa 60 Mitarbeiter sind hier aktuell tätig. Das Areal im Gewerbegebiet an der Johann-G.-Guttenbergstraße, neben dem großen Wertstoffhof, soll jetzt noch weiter wachsen: Zehn Millionen Euro werden dafür investiert. „Wir fühlen uns am Standort Olching sehr wohl. Von hier aus haben wir vor vielen Jahren unseren Erfolgskurs gestartet und profitieren seither von dem hohen Fachkräfteangebot“, erklärt Philip Bellm, Geschäftsführer des Familienunternehmens, das es seit 1983 gibt.

Firma Captron setzt auf attraktive Umgebung

Die Firma setzt besonders auf eine attraktive Wohn- und Arbeitsumgebung für ihre Angestellten. Das biete das Münchner Umland. Neben dem Hauptsitz soll bald ein weiteres Gebäude entstehen. Auf 4500 Quadratmetern sind Lager- und Büroräume sowie Produktionsflächen geplant. 150 weitere Mitarbeiter können unterkommen. Es wird außerdem ein Parkhaus mit 132 Stellplätzen und mehreren Ladestationen für Elektroautos gebaut. Derzeit ähnelt der Parkplatz eher einem Acker.

Auf dem Dach von Captron entstehen eine PV-Anlage

Der Clou in dem neuen Gebäude: In einem etwa 400 Quadratmeter umfassenden Bistro mit Lichthof können die Mitarbeiter ihre Mittagspause genießen. Der Neubau wird laut Captron nach den neuesten energetischen Richtlinien gestaltet. Auf dem Dach produziert eine Photovoltaikanlage Strom. Geheizt wird mit einer Grundwasserwärmepumpe.

Baurechtlich sind die Weichen seitens der Stadt gestellt. Dem Vorhaben steht somit nichts mehr im Weg: Am 12. Juli steht bereits der Spatenstich an.

Auch interessant: Olching plant riesiges Sauna-Paradies