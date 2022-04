Hilfe für Flüchtlinge auf vier Pfoten

Miskowitsch und Jais. © mm

Thomas Jais (r.), seit Oktober Inhaber des Hundeausstatters „Dogstyler“ an der Hauptstraße in Olching, wollte ebenfalls seinen Beitrag für die Vertriebenen aus der Ukraine leisten und startete einen Spendenaufruf.

Olching - „Ich habe in den Medien verfolgt, dass viele Ukrainer mit ihren Haustieren flüchten und wollte deshalb mit Hundefutter und Hundespielzeug unterstützen“, sagt der Luttenwanger.

Seine Kunden haben Waren im Wert von mehr als 1000 Euro gespendet, darunter zum Beispiel Decken, Hundespielzeug und Futter. Jais zeigte sich überwältigt, dass in nur zweieinhalb Wochen so viele Spenden zusammen kamen: „Ich bedanke mich bei allen, die das Projekt unterstützt haben.“ Die Spende überreichte Jais nun an den Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch (l.). „Die Solidarität mit der Ukraine ist wirklich grenzenlos. Jeder leistet dort seinen Beitrag, wo er kann“, sagte der CSU-Politiker aus Mammendorf. Er wird sich darum kümmert, dass die Spenden an die richtige Stelle kommen.

