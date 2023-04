Hofflohmärkte starten in Olching einen neuen Anlauf

Von: Kathrin Böhmer

Das neue Organisations-Team unter der Leitung von Claudia Scheffel (v.l.), Vera Bender, Melanie Tsiapanis, Bernhard und Lucia Mühlbauer. © MB

Durch die Straßen bummeln und dabei in Hofeinfahrten nach Schnäppchen stöbern: Das ist bei Hofflohmärkten möglich.

Olching – Auch in Olching finden diese heuer wieder statt. Los geht es am kommenden Sonntag, 23. April, im Olchinger Süden, also südlich der S-Bahn. Der Norden (Schwaigfeld) ist am Samstag, 6. Mai, dran.

Vera Bender vom Orga-Team ist begeistert von der Aktion. „Ich habe 2017 beziehungsweise 2018 bereits bei den Hofflohmärkten mitgemacht und diese auch besucht. Ich bin mit vielen Verkäufern in Kontakt gekommen und finde, es ist eine tolle Gelegenheit, das Stadtviertel neu zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Bernhard Mühlbauer von der Bürgervereinigung Schwaigfeld (BüSch) ergänzt: „Hofflohmärkte sind ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und gelebter Umweltschutz. Jeder von uns hat zahlreiche Dinge, die unbenutzt im Keller liegen, aber für andere noch von Nutzen sind. So sparen wir wertvolle Ressourcen.“

Nach dem großen Erfolg der Hofflohmärkte in Olching in den Jahren 2017 bis 2019 und einer langen coronabedingten Pause haben sich wieder einige Olchinger Ehrenamtliche zusammengefunden, um das Projekt neu aufleben zu lassen.

Im Süden nahmen sich drei befreundete Frauen privat dem Projekt an, im Norden wird der Hofflohmarkt von der BüSch organisiert, wie bereits von 2017 bis 2019.

Die Teilnehmer, die sich anmelden, haben erstmalig die Möglichkeit, auf Highlights an ihrem Stand hinzuweisen. Diese kann man am Tag der Veranstaltung auf einer Karte im Internet anschauen. Außerdem kann man per Facebookgruppe „Hofflohmarkt Olching“ seinen Stand bewerben. Infos auf www.hofflohmarkt-olching.de. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Die Einnahmen sollen gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. gar

