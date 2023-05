Weit mehr als nur Tradition: Im Moos wird weltmeisterlich geplattelt

Von: Kathrin Böhmer

Lächelnd und voll konzentriert: Der Graßlfinger Stephan Rötsch (l.) liebt das Schuhplatteln von klein auf. Daniel Partsch (r.) kann ihm gar nicht genug neue Tänze beibringen, je anstrengender desto besser. © Weber

Was wäre Bayern ohne Schuhplattler? Sehr traurig wäre das. Und einer, der dafür sorgt, dass die Tradition nicht ausstirbt, ist der 14-jährige Stephan Rötsch aus Graßlfing.

Graßlfing – Er ist so voller Leidenschaft dabei, dass er andere im Verein regelrecht mitreißt. Und er kann einen ganz besonderen Erfolg vorweisen.

Für Stephan Rötsch ist das Schuhplatteln weit mehr als Tradition. Es ist sein allergrößtes Hobby (neben Feuerwehr und Quetschn), seit er sechs Jahre alt ist. „Ohne mag ich gar nicht mehr sein“, sagt der 14-jährige Schüler aus Graßlfing. Wenn man ihn im Moos besucht, dann gibt es gleich eine Einlage. Hände klatschen auf Oberschenkel und Schuhe. Der Jugendliche lächelt glücklich, während er tanzt. Manchmal legt er sogar einen Plattler hin auf dem Weg ins Haus, wenn er aus der Schule kommt. Oder in seinem Zimmer. „Wenn’s bumpert, wiss’ ma, da Stephan plattelt“, verrät Oma Petra Rötsch, die sehr stolz ist auf ihren Enkel. Der größte Fan ist aber die Uroma, die alle nur als die „Urli“ kennen.

Kleinster Verein mit größtem Erfolg

Und zurecht: Stephan hat sich kürzlich in seiner Altersklasse beim Preisplatteln des Isargaus als Mitglied des kleinsten Trachtenvereins gegen 19 andere durchgesetzt und sich für den Bayerischen Löwen qualifiziert. Der gilt als „Weltmeisterschaft“ der Schuhplattler und findet am Vatertag in Gauting statt. Hier treten die Besten aus den Gauen gegeneinander an. Sogar von ganz weit her kommen Teilnehmer. Und streng geht es zu: Lederhose, Hemd, nichts darf verrutschen, der Hut muss fest sitzen. Haltung, Technik, die Schläge immer gleichmäßig, einfach alles muss stimmen.

Dafür hat Stephan Rötsch, der Sohn von Marion und Matthias Rötsch, Graßlfinger Feuerwehrkommandant, viel trainiert. Einmal pro Woche geht es für zwei Stunden ins Training beim Partnerverein in Allach, einmal im Monat darf der Trachtenverein Immergrün (siehe Kasten) im Gasthaus Haderecker üben.

Stephan Rötschs Vorbild war sein bereits verstorbener Uropa. So wie der plattelte, wollte er es auch können. Große Unterstützung bekommt er von Daniel Partsch, seinem inoffiziellen Vorplattler. Partschs Familie ist eng mit dem Trachtenverein verwoben. Sein Vater Christian Partsch war 26 Jahre lang selbst Vorplattler.

Partschs Motivation bekam durch das Ausnahmetalent Stephan noch einen Schub. „Er hat mich mit seiner Begeisterung richtig mitgerissen“, sagt der 23-Jährige. „Es gibt keinen Plattler, den der Stephan nicht lernen will, gerade die anstrengendsten.“

Etwa ein halbes Jahr dauert es im Normalfall, bis ein Anfänger einige Schläge beherrscht. „Außer man ist so motiviert wie der Stephan, dann geht es schneller“, sagt Partsch. So stand Stephan Rötsch mit zehn Jahren bereits „mit den Großen“ auf der Bühne bei der FFB-Schau. Vor der Pandemie hatte er sein erstes Preisplatteln, dann folgte die Corona-Zwangspause. Nun will er richtig durchstarten. Selbstverständlich ist das nicht. Denn gerade im Teenageralter gehen Vereinen die jungen Mitglieder verloren.

Teenageralter ist eine schlechte Zeit

„Zwischen 15 und 25 Jahren ist eine ganz schlechte Zeit für Tradition“, erklärt Partsch. Da kommt es schon einmal vor, dass andere einen auslachen bei Auftritten, wenn man Lederhosen trägt, obwohl Trachtentragen in den vergangenen Jahren wieder modern geworden ist. Das ist nicht so leicht zu verkraften in der sensiblen Phase der Pubertät. Auch deshalb seien Partnervereine wichtig, wo man in einer größeren Gruppe Jugendlicher Gleichgesinnte findet.

Durchhalten lohnt sich aber, verrät der 23-jährige Partsch. „Ich werde manchmal auf Volksfesten gefragt, warum ich eine schwarze Lederhose trage. Wenn ich dann antworte, dass ich schuhplattle, wollen die Leute gleich eine Kostprobe sehen.“ Das kommt sehr gut an.

Auch für Geburtstage werden die Graßlfinger Traditionsbewahrer gerne gebucht. „Auftritte sind immer am Schönsten“, sagt Daniel Partsch. In Olching sind die Trachtler übrigens schon in der kommenden Woche zu sehen. Sie werden am Samstag, 20. Mai, beim bayerischen Abend in der Braumanufaktur auftreten. Und wer weiß: Vielleicht ist da ein echter Plattel-Weltmeister dabei.

Der Trachtenverein

Am 13. August 1933 wurde der Trachtenverein im Gasthaus Scherer gegründet. Bei der ersten Wahl der Vorstandschaft waren 24 Mitglieder anwesend. Zum Vorsitzenden wurde Michael Burkhart gewählt. Vize-Vorsitzender und Kassier wurde Georg Scherer, Schriftführer Franz Ballauf und Vorplattler Alois Kiermeier. Man einigte sich auf den Namen „Immergrün“ und Anschluss an den Isargau mit Sitz in München. Heute hat er 60 Mitglieder, acht Jugendliche sind dabei (vier Mädchen und vier Buben).



Wer will mitmachen? Neben Schuhplattler kann man Volkstanz lernen. Die Jugend bekommt das Gewand gestellt. Infos bei Daniel Partsch per E-Mail an info@trachtenverein-grasslfing.de oder unter (0152) 55 80 08 99. gar

