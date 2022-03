Impfzentrum Fürstenfeldbruck: Vize-Landrätin hilft von Beginn an mit - „die ein oder andere aggressive Situation“

Die Vize-Landrätin und Olchinger Stadträtin Martina Drechsler (l.) arbeitet von Beginn an im Impfzentrum. © Peter Weber

Martina Drechsler (CSU), Vize-Landrätin im Kreis Fürstenfeldbruck, ist ausgebildete Arzthelferin und hilft im Impfzentrum. Während der Pandemie hat sie einiges erlebt.

Fürstenfeldbruck/Olching – Irgendwie kam einem die Frau da hinten am Check-Out des Corona-Impfzentrums bekannt vor, aber was will man schon Genaues erkennen hinter einer Maske? Doch als man dann tatsächlich die letzte Kontrollstation passiert und ein paar Worte wechselt, gibt es keinen Zweifel mehr: Die Vize-Landrätin persönlich passt hier auf, dass alle Impflinge mit den richtigen Dokumenten, dem passenden QR-Code wieder in die Außenwelt entlassen werden.

Wurde sie dienstverpflichtet in das seit einiger Zeit vom Landkreis geführte Impfzentrum im Brucker Westen? Nein. Martina Drechsler war schon zu Rot-Kreuz-Zeiten hier, gehörte zu den ersten Helfern in der Industriestraße und wurde schon vorletzte Weihnachten offiziell eingewiesen. Soweit bekannt sind sie und eine weitere Olchinger Stadträtin von der SPD die einzigen Kommunalpolitiker, die bei Impfungen mithelfen.

Vize-Landrätin Martina Drechsler: Ausgebildete Arzthelferin

Ihr sei einfach langweilig gewesen, führt Martina Drechsler als Begründung für ihren freiwilligen Einsatz an. Mit dem Lockdown hörten die Gelegenheiten auf, anstelle des Landrats ein Grußwort zu sprechen oder bei Jubiläen zu gratulieren. Als Präsidentin des Golfclubs Olching war sie ebenfalls nicht mehr besonders gefordert. Aber sie sagt auch, dass für eine gute Sache eben Leute gesucht wurden und sie als gelernte Arzthelferin gute Voraussetzungen mitbringe.

So ließ sie sich schließlich für 15 Stunden an zwei Tagen in der Woche verpflichten. Anfangs gab sie selbst noch Spritzen oder führte Impfgespräche, heute hilft sie vor allem bei der Dokumentation von Vorerkrankungen, verabreichten Impfstoffen und Genesenen-Status oder erklärt älteren Herrschaften mit smartphone-Problemen die Impfnachweis-Alternativen zum QR-Code. Ein anspruchsloser Job ist es nach ihrer Meinung nicht. Man müsse konzentriert sein und geduldig und am besten auch „mit den Leuten umgehen können“. Bezahlt werde den Mitarbeitern trotzdem nicht viel, sagt sie, aber der Mindestlohn werde wenigstens erreicht.

Vielfältige Erlebnisse im Impfzentrum Fürstenfeldbruck

Was erlebt man in über einem Jahr mit Impfdränglern einerseits und Impfskeptikern, die aber einen Nachweis brauchen, andererseits? Zwar betont sie immer wieder, dass die meisten Besucher nett seien, aber gerade in den ersten Zeiten der Priorisierung habe es doch „die eine oder andere aggressive Situation“ gegeben, weil Impfwillige noch nicht zum Zug kamen. „Wir tun hier alle unser Bestes, es gibt keinen Grund, uns anzumeckern“: so etwa beschied sie einmal einen älteren Herrn, der vor dem Eingang mit der Security geschimpft hatte. In solchen Fällen wird sie gern geholt. Allerdings nicht, weil sie mit ihrer ganzen Autorität als Vize-Landrätin auftreten oder als Politikerin die Leute leicht um den Finger wickeln könnte. Sie hat einfach den kürzesten Weg vom Check-Out-Tisch. Dem Senior übrigens machte sie dann selbst einen Termin über die Hotline.

In der Anfangszeit genügte eine Bestätigung des vermeintlich pflegebedürftigen Opas, um gleich an die Reihe zu kommen. Manche konnte man aber auch wieder wegschicken, wie den angeblich schwer übergewichtigen Risikopatienten, der sich in eine Jacke mit Übergröße gehüllt hatte. Damals wurden bis zu 1000 Spritzen am Tag verabreicht, heute ungefähr die gleiche Menge in einer Woche und inzwischen kommen offenbar auch welche, die eigentlich gar nicht geimpft werden wollen, aber eben das Zertifikat brauchen. Eine junge Frau fragte erst, ob sie ausnahmsweise nicht auch ohne Impfung eine Bestätigung bekommen könne, dann verlangte sie eine Spritze mit nur der halben Dosis. Als auch das nicht fruchtete, quetschte sie um die Einstichstelle an ihren Arm herum – wie um irgendein Schlangengift nicht in den Blutkreislauf gelangen zu lassen. „Schon vollkommen gaga,“ sagt Helferin Drechsler ohne jede vize-landrätliche Diplomatie.

Impfgegner erreicht man nicht mehr

Natürlich gebe es in Einzelfällen medizinische Gründe, die gegen eine Immunisierung sprechen könnten, aber die meisten Argumente der Impfgegner kann sie nicht nachvollziehen. Martina Drechsler kennt solche Leute – wenn auch nicht im Freundeskreis, wie sie betont. Wer nach zwei Jahren Corona immer noch nicht überzeugt sei, dem sei nicht zu helfen: „Die erreicht man nicht mehr.“ Die 60-Jährige hätte eher gestern als morgen die Impfpflicht eingeführt. Als sie noch zur Schule ging, gab es eine Schluckimpfung gegen Polio und eine Spritze gegen Pocken. „Ich kann mich nicht erinnern, dass Eltern sich aufgeregt haben.“

Ihr Vertrag läuft vorerst bis Ende April, sie kann sich aber auch vorstellen, noch länger auszuhelfen: „Wenn ich gebraucht werde, bin ich dabei.“ Und falls nicht, wäre es auch in Ordnung. Denn „das andere Leben“, wie sie es nennt, fehlt ihr eigentlich jetzt schon. Nicht nur wegen der Grußworte: „Mal was anderes als Jeans zu tragen, wär auch mal wieder schön.“ Olf Paschen

