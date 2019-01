In Geiselbullach: Auto geht in Flammen auf

Am Sonntagabend um 23 Uhr hat ein Firmenwagen in Geiselbullach plötzlich Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Geiselbullach - Der Pkw-Fahrer bemerkte am Sonntag um 23 Uhr im Geiselbullacher Gewerbepark an der B 471, dass Rauch aus dem Motorraum seines Firmenwagens drang. Als er anhielt, schlugen bereits Flammen unter der Motorhaube hervor. Zusammen mit Augenzeugen aus einem nahe gelegenen Schnellrestaurant verständigte er die integrierte Leitstelle FFB, die umgehend die Feuerwehr Geiselbullach alarmierte. Als die Helfer eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Innenraum des Fahrzeugs übergegriffen. Es konnte jedoch schnell gelöscht werden. Am Auto entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Währen der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Geiselbullacher Strasse für rund 30 Minuten gesperrt, wie die Feuerwehr berichtet.