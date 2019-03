In Olching startet der Baustellen-Marathon

Mit den frühlingshaften Temperaturen erwacht die Natur zu neuem Leben – in Olching ist noch ein anderes Phänomen zu beobachten: In der Stadt eröffnet eine Baustelle nach der anderen.

Olching – Besonders im Fokus stehen die Arbeiten für die Fernwärme. Anwohner und Geschäftsleute müssen mit Einschränkungen rechnen. Dem Stadtzentrum steht ein wahrer Baustellen-Marathon bevor – der Startschuss fiel bereits an der hoch frequentierten Hauptstraße. Diese wurde zwischen der Bahnhof- und der Fritzstraße in Richtung Nöscherplatz zur Einbahnstraße. Die Stadtwerke verlegen voraussichtlich noch bis Ende Juli Fernwärmeleitungen. Es handelt sich um eine Wanderbaustelle, wegen der zeitweise auch Parkplätze wegfallen. Die Zufahrt zu den Grundstücken soll aber weiter uneingeschränkt möglich sein.

Halteverbot ignoriert

Bei den Geschäftsleuten schrillen dennoch die Alarmglocken. Sie fürchten, dass Kunden sich von der Baustelle abschrecken lassen und befürchten Umsatzeinbrüche. In den sozialen Netzwerken klingt das in einem Posting so: „Denkt bitte daran, Ihr erreicht uns trotzdem! Einmal die Umleitung befolgen und nach dem Bahnhof wieder reinfahren!“

Das Stadtmarketing arbeitet derzeit – übrigens in Kooperation mit den Stadtwerken – an einem Baustellen-Couponheft. „Wir wollen darin auch die Attraktivität der Betriebe herausstellen“, erklärt Nadine Klinder. Außerdem werde es gewisse Zuckerl für Kunden geben. Das Heft soll bis zum Marktsonntag im Mai fertig sein.

Die ersten Beschwerden beim Ordnungsamt trudeln auch bereits ein. So schrieb Stadtrat Ewald Zachmann (FWO), dass er beobachtet hat, dass Autofahrer das Halteverbot in der Fritzstraße nicht einhalten würden. Er empfiehlt, auf Absperrbaken auszuweichen. „Die Situation ist unerträglich, weil die Fritzstraße auch vom Bus während der Bauarbeiten in der Hauptstraße benutzt werden muss“, so Zachmann.

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie sich die Verkehrssituation entwickelt. Wo überall mit Behinderungen – hauptsächlich aufgrund der Bauarbeiten wegen der Fernwärme – zu rechnen ist, haben wir hier zusammengefasst.

Hermann-Böcker-Straße

Von Anfang April bis voraussichtlich Mitte November wird die Hermann-Böcker-Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt. Auch hier wird es eine Wanderbaustelle geben mit zehn Bauabschnitten, die sich jeweils über eine Länge von 30 bis 50 Metern ziehen. Bei der Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken muss mit kurzzeitigen Einschränkungen gerechnet werden.

Bgm.-Grässmann-Straße

In der Bgm.-Grässmann-Straße (Richtung Hermann-Böcker-Straße) gehen die Arbeiten Anfang September los und dauern voraussichtlich bis Mitte November. Diese Baumaßnahme beinhaltet zwei Bauabschnitte von jeweils etwa 40 bis 60 Metern Länge. Es kommt abschnittsweise zu einer Vollsperrung.

Für Anlieger ist die Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken bis zur Baustelle frei. Die Zugänglichkeit zu Fuß wird stets gewährleistet. Parkplätze stehen in den Bauabschnitten jedoch nicht zur Verfügung. Eine temporäre Zufahrt ist ab Baubeginn über die Hermann-Böcker-Straße möglich.

Fritzstraße

Die Fritzstraße wird von Anfang August bis voraussichtlich Mitte November zur Baustelle und ist abschnittsweise komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken wird uneingeschränkt gewährleistet. Anlieger haben bis zur Baustelle freie Fahrt.

Pfarrer-Bendert-Straße

Die Pfarrer-Bendert-Straße ist von Anfang April bis voraussichtlich Ende August abschnittsweise wegen der Wanderbaustelle voll gesperrt. Diese gliedert sich in fünf Bauabschnitte von jeweils etwa 40 bis 60 Metern Länge. Die Baustelle beginnt ab der Kreuzung Kemeter-/Pfarrer-Bendert-Straße und wandert bis zur Kreuzung Bgm.-Grässmann-Straße. Hier gilt ebenfalls: Für Anlieger ist die Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken bis zur Baustelle frei. Zu Fuß kommt man immer nach Hause, nur Parkplätze gibt es in den jeweiligen Bauabschnitten nicht. Eine vorrübergehende Zufahrt ist ab Baubeginn über die Hermann-Böcker-Straße möglich.

Weitere Bauarbeiten

Aufgrund der Verlegung der Wasserleitungen in der Exterstraße zwischen der Ortsgrenze und der Kiefernstraße, die 2017 begonnen haben und dann wegen anderer Baumaßnahmen unterbrochen werden mussten, kommt es auch dort zu Einschränkungen. Geplant ist, dass die Maßnahmen bis zum 3. Mai erledigt sind. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Auch im Zuge der Sanierung des Alten Friedhofs (Durchgang zwischen der Pfarrstraße und der Gerhart-Hauptmann-Str.) kommt es zu Einschränkungen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis mindestens Anfang Mai andauern. (gar/chr)

