In Olchings Kasse muss in Zukunft mehr Geld fließen

Von: Kathrin Böhmer

Das Olchinger Rathaus © mm

Auf den ersten Blick klingt es gut: Die Stadt Olching kann im Jahr 2022 alle Ausgaben bezahlen, Projekte wie das Graßlfinger Feuerwehrhaus (1,7 Millionen Euro) und den Einbau von Raumluftfilteranlagen in Schulen (2 Millionen Euro) stemmen und muss keine neuen Schulden aufnehmen.

Olching – „Der Haushalt ist ausgeglichen, vor allem ohne schmerzliche Kürzungen“, erklärte Bürgermeister Andreas Magg (SPD) im Stadtrat. Sprich: Man muss nicht an die freiwilligen Leistungen heran, etwa für Vereine.

Von Freudentaumel kann dennoch keine Rede sein. Magg betonte zwar, dass die Stadt nicht mit einem Unternehmen gleichzusetzen sei. Er zog aber auch dieses Zitat heran: „Selbst wenn man die rosarote Brille aufsetzt, werden Eisbären nicht zu Himbeeren“ (Franz Josef Strauß, CSU). Die Stadt muss ihre Einnahmen hochschrauben, sonst sieht es böse aus. Denn: „Eine investive Verschnaufpause können wir uns nicht leisten. Ich bin fürs Gestalten und nicht Verwalten.“

Große Skepsis

Große Skepsis herrschte bei FDP, Freie Wähler Olching (FWO), ÖDP und Andreas Hörl (CSU): Sie votierten gegen den Finanzplan für die drei Folgejahre, waren aber in der Minderheit. Andreas Teichmann (FDP) hatte beantragt, den Finanzplan („mein Steckenpferd“) getrennt vom Haushaltsplan 2022, der einstimmig durchging, abstimmen zu lassen. Ebenso über die Verpflichtungsermächtigungen, die Ausgaben für Feuerwehr und Breitband absichern. „Diese sind nicht gedeckt“, urteilte Teichmann. Dem folgten aber nur drei weitere Stadträte.

Der FDP-Einzelkämpfer wiederholte, dass die Stadt ein strukturelles Problem habe, das man nicht nur auf die Corona-Delle von zwei Millionen Euro pro Pandemiejahr schieben könne. Es sei „schlechte Planung“, wenn Projekte bei 25 statt 22,5 Millionen Euro abschließen. Die Ausgaben stiegen seit 2017 um elf Prozent, Rücklagen schmelzen. „Wir lügen uns in die eigene Tasche. Wieder.“

Am Tropf des Staates

Von „Selbstbetrug“ sprach gar FWO-Fraktionssprecher Ewald Zachmann. „Die Stadt hängt immer noch am Tropf des Staates.“ Das Defizit sei nicht aktiv ausgeglichen worden (siehe Kasten). Der Kämmerer könne mitnichten von einer erwirtschafteten freien Finanzspanne von rund 1,4 Millionen Euro sprechen. Selbst die größte Einnahmequelle Einkommensteuer (23,6 Millionen Euro) werde vom Bund verteilt. Zachmann warnte außerdem vor dem Verkauf städtischer Grundstücke. „Dann haben wir wieder acht Millionen Euro und leben weiter von der Hand in den Mund.“ Er plädierte für Erbpacht – auch, um Einfluss auf die weitere Nutzung zu haben.

Finanzreferent Fritz Botzenhardt (SPD) malte ein weniger düsteres Bild. „Olching hat eine robuste Wirtschaft und gute Entscheidungen getroffen.“ Das zahle sich in der Krise aus. „Trotzdem liegen wir mit der Steuerkraft hinter vergleichbaren Kommunen in Bayern.“ Man muss wirtschaften, also werden Ressourcen laufend überprüft. So müssten Friedhofs- und Kita-Gebühren (moderat) angepasst werden, genauso wie die Mieten für die städtischen Wohnungen.

Wohnungen als Draufzahl-Geschäft?

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer kritisiert seit langem das Wohnungsmanagement. „Wir zahlen 70 000 Euro drauf“, sagte er. Und keiner könne sagen, ob dies wirklich Bedürftigen zugute komme. „Da muss sich etwas ändern.“

Auch die CSU hatte im Vorfeld darauf gepocht, dass die Verwaltung Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes vorbringt. Immerhin Ansätze seien gezeigt worden, so Bauer. „Wir werden zustimmen, aber unter der Vorgabe, dass wir die finanzielle Zukunft robuster machen.“

Ausgabendisziplin

Grünen-Fraktionssprecherin Ingrid Jaschke mahnte zur strikten Ausgabendisziplin und Steigerung der Einnahmen. Optimierungspotenzial sieht ihre Fraktion beim (Um-)Bau der Feuerwehrhäuser Graßlfing und Olching. Ebenso beim Management der städtischen Wohnungen oder Gebäude (Stichwort: Leerstand Heckenstraße). Immerhin stünden noch wesentliche Investitionen aus, etwa die Sanierung von Rathaus und Bücherei oder der weitere Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Schulen. Eine Maßnahme kritisierte Jaschke, wie auch andere Fraktionen: „Am nötigen Straßenunterhalt zu sparen, zahlt sich perspektivisch nicht aus.“

Auch SPD-Fraktionssprecher Ralf Greim bedauerte, dass Straßenprojekte verschoben werden müssten: der Ausbau der Hauptstraße beziehungsweise der dringend benötigte Kreisverkehr. Da hänge auch ein privater Bauherr mit dran, der nun wieder warten müsse.

Schlüsselzuweisung als Rettungsanker

Noch im November klaffte ein Loch von rund 4,5 Millionen Euro in der Haushaltsplanung. Der Verwaltungshaushalt (Fixkosten) hat ein Rekord-Volumen von über 60 Millionen Euro (plus 5,6 Prozent). Maßgeblich hierfür sind die Personalkosten rund 16,3 Millionen Euro (zuvor 14,7 Millionen Euro). Kämmerer Robert Schuhbauer äußerte sich damals bereits zuversichtlich, den Haushalt ausgleichen zu können, allerdings über ein inneres Darlehen. Das brauchte es schließlich nicht. Unter anderem, weil die Schlüsselzuweisung durch den Staat größer ausfiel: statt 4,3 waren es 5,8 Millionen Euro. gar

