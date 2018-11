In der Schweiz kennengelernt, in Österreich geheiratet

Johann und Johanna Hagenauer (beide 83) haben sich in der Schweiz kennengelernt, als beide dort als Saisonarbeiter tätig waren. Seit knapp über einem Jahr lebt das Ehepaar jetzt im Pflegeheim Laurentiushaus und hat dort Diamantene Hochzeit gefeiert.

Olching –Bürgermeister Andreas Magg (SPD) überbrachte Glückwünsche der Stadt.

Die kirchliche Trauung fand am 15. November 1958 in Mittersill bei Salzburg statt. „Er war der Grund, warum es so schnell gehen musste“, sagt Christian Hagenauer, einer der beiden Söhne des Ehepaares, und deutet dabei auf seinen Bruder Peter. Die beiden, die noch eine Stiefschwester haben, wohnen zwar nicht im Landkreis, besuchen ihre Eltern aber regelmäßig im Seniorenheim. „Das Wichtigste ist, dass sich die Eltern dort wohlfühlen“, so Peter Hagenauer.

Die Hagenauers sind eine Großfamilie. Johanna Hagenauer hatte zehn Geschwister. Mittlerweile haben sie und ihr Mann nicht nur fünf Enkel, sondern auch sechs Urenkel. „Der Siebte ist bereits unterwegs“, verrät Christian Hagenauer.

Dass Johanna Hagenauer damals in die Schweiz kam, hat einen traurigen Hintergrund. Weil sie ein uneheliches Kind hatte, wurde sie aus einem 500-Seelen-Dorf in ihrer Heimat, der Oberpfalz, mehr oder weniger verstoßen. Das Kind musste sie bei ihrer Mutter zurücklassen.

Die 83-Jährige ging in die Schweiz, da dort ihre Schwester lebte. Hier meinte es das Schicksal dann gut mit ihr, denn über die Schwester lernte sie ihren späteren Mann Johann kennen. Heimisch ist das Paar dann im Jahr der Hochzeit im Müchner Stadtviertel Harthof geworden, wo beide bis 2017 wohnten.

Johann Hagenauer, geboren bei Grödig im Salzburger Land und gelernter Maler und Lackierer, hat bis zu seiner Pensionierung im Familienbetrieb Meiller gearbeitet, der Kipper herstellt. Seine Frau war dort als Bürokraft tätig. Auch die Söhne arbeiteten dort.

Früher war das Paar viel in den Bergen unterwegs und im Urlaub auf Ischia. Auch das Kartenspiel Canasta war eine gemeinsame Leidenschaft. Johann Hagenauer war eine Sportskanone: Bis zu seinem 80. Lebensjahr lief er regelmäßig bis zu zehn Kilometer. Früher nahm er an den österreichischen Skimeisterschaften teil und erfüllte sich beim Heli-Skifahren in Kanada einen Traum.

Im großen Kreis will die Familie nun noch einmal das Hochzeitsjubiläum feiern. Der Tag soll mit einem Gottesdienst in der Kapelle des Altenheims beginnen. Später wird zusammen im Daxerhof gefeiert. Dann ist auch die damalige Trauzeugin dabei. SEBASTIAN ÖL