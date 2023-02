Olching leuchtet: Ja, ist denn immer noch Weihnachten?

Von: Kathrin Böhmer

Der Christbaum in Olching. © Weber

So lange war Weihnachten noch nie: In Olching strahlen weiter munter die Sterne über der Straße, auch der Christbaum leuchtet noch.

Olching - Laut Stadt war geplant, dass an Maria Lichtmess, also vergangenen Donnerstag, Schluss ist. Nur hatte der Dienstleister, der für den Abbau zuständig ist, erst diese Woche Zeit, erklärt Rathaussprecherin Martina Sohn. Die Weihnachtsbeleuchtung soll also im Laufe der Woche verschwinden.

„Nachdem wir mit der Weihnachtsbeleuchtung im Vergleich zur normalen Straßenbeleuchtung Strom und Kosten sparen, war es auch kein Problem, dass sie ein bisschen länger hängt“, teilt Sohn mit. Der Baum am Kreisel konnte zudem aufgrund seiner Größe nicht umgelegt werden, solange es so stürmisch war.

