Kein Public-Viewing bei Fußball-WM

Teilen

Hier steigt das WM-Eröffungsspiel zwischen Katar und Ecuador am 20. November: Das Al Bayt Stadion in Al Khor. imago © IMAGO

Die evangelische Kirche Olching bietet heuer kein Public-Viewing an. Aus einem bestimmten Grund.

Olching – Seit der als Sommermärchen bezeichneten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist es bei der Evangelischen Kirchengemeinde Olching Tradition, zu Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei großen internationalen Turnieren ins Gemeindehaus einzuladen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Diese Praxis setzt die Gemeinde heuer aus – mit Blick auf die Gegebenheiten am Austragungsort und das Datum. Zum einen falle die WM 2022 in die stille Zeit des Advents. Das habe die FIFA entschieden, wohl vorwiegend aus kommerziellen Gründen, erklärt Pfarrer Harald Sauer. Zudem sei die Menschenrechtslage in Katar nach Auskunft von Amnesty International alarmierend.

Dies alles seien Gründe, nicht zu Public-Viewing-Veranstaltungen einzuladen. Pfarrer Sauer ist überzeugt, dass die Hintergründe der WM in Katar ohnehin vielen Menschen die Freude am Fußballschauen vergällt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.