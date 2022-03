Kennzeichen geklaut und Spiegel zerstört - Jugendliche randalieren nach Party am Olchinger See

Von: Ingrid Zeilinger

Im vergangenen Jahr feierten Jugendliche am Emmeringer See. In Olching eskalierte eine Party nun. (Archivfoto) © tb

Erst feierten sie am See, dann begannen sie zu randalieren. Nun haben die Jugendlichen Ärger mit der Polizei. Außerdem wird der Besitzer eines Eishockeyschlägers gesucht.

Olching - Die Gruppe traf sich am Freitagabend zu einer Party am Olchinger See. Gegen 19.45 Uhr ermahnten Polizisten sie, wegen Ruhestörung. Doch die Jugendlichen hörten nicht auf. Im Gegenteil: Einer von ihnen zerstörte zwischen 21.15 und 22.45 einen Verkehrsspiegel in der Ascherbachstraße. Polizisten räumten die Scherben weg.

Zwischen 23.20 Uhr und Mitternacht rissen die Jugendlichen auf dem Weg zum Bahnhof in der Neufeld- und Feursstraße an zehn Autos die Kennzeichen mit Halterung ab und zerkratzten einen Pkw. In der Feursstraße stellten sie einen Blumentopf auf die Straße. Ein Autofahrer bemerkte es zu spät und fuhr darüber. Der Gesamtschaden: rund 2000 Euro.

Die Polizei erwischte sechs 15 bis 18 Jahre alte Burschen am Bahnhof. Sie hatten ein Kfz-Kennzeichen und einen blauen Eishockeyschläger dabei. Die alkoholisierten Jugendlichen wurden zur Polizei gebracht und dann ihren Eltern übergeben. Zeugen und der Besitzer des Eishockeyschlägers werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden. imu

