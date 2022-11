Kleidertausch zugunsten von Obdachlosen

Von: Hans Kürzl

Sandra Pfend-Strobel (kniend r.) startete eine Charity-Aktion. Unterstützt wird sie von Peter Helfer (stehend 2.v.r.). Dieter Anderl (stehend 3.v.r.) freut sich über jede Hilfe. hk © hk

Zwei Wochen lang konnten konnten Jacken für Obdachlose abgeben. Dafür bekamen dafür Rabatt in einem Geschäft.

Olching – „Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken.“ Das Zitat des von 1643 bis 1727 lebenden Wissenschaftlers Isaac Newton trifft auch auf die Charity-Aktion von Sandra Pfend-Strobel zu Gunsten der „Aktion Brücke“ zu. Pfend-Strobel ist Inhaberin des Jeans House in Olchings Stadtmitte.

Gut zwei Wochen lang, von Mitte bis Ende Oktober, hat Pfend-Strobel in ihrem Geschäft nahe des Nöscherplatzes gesammelt: „Bring uns Deine warmen Wintersachen und Du erhältst zehn Prozent auf Deinen Einkauf.“ Lodenmäntel seien ebenso dabei gewesen wie Parkas – in verschiedensten Größen, für Damen und Herren. „Jeder Einzelne hat damit einem anderen Menschen geholfen“, so Pfend-Strobel. Den Preisnachlass an die Kunden hat sie als Spende eingebracht und den Betrag noch aufgerundet.

Für Dieter Anderl vom Team der „Aktion Brücke“ ist jede Hilfe, jede Sachspende und jeder Geldbetrag willkommen. Der Verein hat seinen Sitz in Germering, ist aber vorwiegend in München tätig. Dort werden einmal in der Woche an drei Standorten Obdachlose mit Essen versorgt und mit Kleidung.

Darunter sind jetzt eben auch die Kleiderspenden, die im Jeans House in Olching abgegeben wurden. „Wir begleiten viele Obdachlose über Monate hinweg“, und müssen oft wie im Zeitraffer miterleben, wie das harte Leben auf der Straße die Menschen verändert“, erzählt Anderl.

Pfend-Strobel ist von dem Engagement der „Aktion Brücke“ tief beeindruckt. Sie will es aber nicht bei diesen Worten belassen. „Ich werde die Helfer der Aktion einmal bei der Verteilung unterstützen“, kündigt die Geschäftsfrau an.

Die Geldspende von 1000 Euro wird vielfältig Verwendung finden. Anderl von der „Aktion Brücke“ erklärt: „Die Fahrzeuge für unsere Touren brauchen Sprit, manchmal müssen Lebensmittel zugekauft werden.“

Peter Helfer vom Daxerhof ist einer, der in dieser Nische tätig ist. Dort werden für die „Aktion Brücke“ ebenfalls Speisen frisch zubereitet und zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr hatte Helfer die Aktion mit der Kleidersammlung erstmals initiiert (wir berichteten). „Wir sollten nicht nur an Weihnachten helfen, sondern das ganze Jahr“, sagt Helfer.

