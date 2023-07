Kleine und große Erfrischungen waren beim Olchinger Stadtfest sehr willkommen

Verschiedene Tricks gegen Die Hitze

Die Olchinger feierten am Samstag ihr Stadtfest mitten im Zentrum. Bei den heißen Temperaturen waren Erfrischungen natürlich sehr willkommen.

Olching - An den Biertischen auf dem Nöscherplatz konnte man ratschen und der Musik auf der Bühne lauschen. Ab dem frühen Abend spielte die Band „Königlich bayerische Grantla“. Die sechsjährige Anita hatte allerdings ihre eigene Methode gefunden, um bei der Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren: Sie erfrischte sich am Wasserspiel und das machte offenbar große Freude. Ebenso der Klassiker: ein leckeres Eis. Auf den Liegestühlen der Stadt Olching kam da fast schon ein wenig Urlaubsgefühl auf.

Was die Besucher anging, hatten die an diesem Wochenende die Qual der Wahl. In der Nachbarstadt Fürstenfeldbruck tobte nämlich zeitgleich das Altstadtfest, das massenhaft Feierlustige anlockte.