Sechs Köpfe, vier Fragen: Olchings Bürgermeister-Kandidaten im Direktvergleich

Fünf Kandidaten bewerben sich in Olching um das Amt des Bürgermeisters. Darunter auch der amtierende selbst. Hier beantworten die Kandidaten einige Fragen.

Olching -

Die Bewerber:

Stefan Eibl (43) FWO, verheiratet, ein Kind, Unternehmer

Maximilian Gigl (27) CSU, Elektroingenieur und Betriebswirt

Andreas Magg (41) SPD, zwei Kinder, seit 2008 Bürgermeister

Michael Maier (45) Grüne, verheiratet, zwei Kinder, Marktleiter

Gabriel Sailer (61) ÖDP, verheiratet, ein Kind, IT-Experte

Andreas Teichmann (46) FDP, verheiratet, Diplom-Kaufmann

Wie sind Sie zur Politik gekommen? Welche Ämter bekleiden Sie?

Stefan Eibl: Durch den Vater, der sich immer engagierte und informierte: Tageszeitung, Bild (bei Oma), heute und Tagesschau waren tägliche Wegbegleiter. So habe ich gelernt, hinzuschauen und anzupacken. Später durch das Studium der Politischen Wissenschaft. Ich engagiere mich in Elternbeiräten/GEBO/Ringspielplatz.

Maximilian Gigl: Über meinen Vater. Der ist seit Jahren im Stadtrat und so standen politische Diskussionen bei uns daheim jeden Tag an. Bei meiner Parteizugehörigkeit waren wir unterschiedlicher Auffassung. Aktuell bin ich Stadtratsmitglied, Bildungsreferent, Vize-Fraktionsvorsitzender sowie CSU- Ortsvorsitzender.

+ Maximilian Gigl Andreas Magg: Als ich 21 Jahre alt war durch einen Bekannten. Dann bin ich in die örtliche SPD eingetreten. 2002 wurde ich in den Gemeinderat gewählt und war sechs Jahre Orts- und Fraktionsvorsitzender sowie Jugendreferent. (Außerdem: Kreisrat, Kreis-Verkehrsreferent, Bezirkstagsmitglied und mehr).

Michael Maier: Zur Politik kam ich, weil Grünen-Politik mich schon immer interessierte. Und vor drei Jahren dachte ich mir, aktiv in die Kommunalpolitik einzutreten, um mehr Grünen-Politik in meine Heimatstadt zu bringen. Meine Ämter: Orga-Leiter Komitee Faschingszug, Vorstandsmitglied im Grünen-Ortsverband.

Gabriel Sailer: In meiner Jugend habe ich die Gründung der Gröbenzeller Grünen aktiv unterstützt. Meine Berufstätigkeit ließ mir leider keine Zeit mehr für eine aktive Beteiligung, das politischen Geschehen hat mich aber weiterhin interessiert. Seit Ende 2019 engagiere ich mich für die ÖDP/Parteifreien.

Andreas Teichmann: Ich hatte schon immer das liberale Motto „Leben und leben lassen“ und bin schließlich 2005 in die FDP eingetreten. Seit 2008 engagiere ich mich in Olching in der Kommunalpolitik und bin seit 2015 Stadtrat sowie Referent für Integration und Gleichstellungsfragen, Asyl und Migration.

Kurz und knapp: Was sind Ihre politischen Ziele?

Stefan Eibl: Mein erstes politisches Ziel ist es Menschen, die sich für Olching einsetzen, bestmöglich zu motivieren und zu unterstützen. Es kommt auf die Rahmenbedingungen wie ein gutes Miteinander, konstruktives Streiten und transparentes, glaubwürdiges Handeln an, um Olching voranzubringen und Vertrauen in die Politik zu schaffen.

Maximilian Gigl: Ich will alle unsere Stadtteile gleichermaßen fördern und ihren einzigartigen Charakter erhalten. Eine Politik auf Augenhöhe mit unseren Bürgern ist mir außerdem ein großes Herzensanliegen. Und unsere Infrastruktur muss endlich an unsere gewachsene Einwohnerzahl in allen Bereichen angepasst werden.

Andreas Magg: Ich möchte unsere schöne Stadt gemeinsam mit den Bürgern weiter positiv entwickeln. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Bedarfe unserer Familien und älteren Menschen. Bezahlbarer Wohnraum, attraktive Arbeitsplätze, Klimaschutz und lebendige Vereine. Eine gesunde, sichere, nachhaltige und attraktive Heimat eben.

Michael Maier: Meine politischen Ziele sind kurz und knapp formuliert: Klima und Mobilitätswende, Leben in Olching und nicht nur dort Wohnen und ein nachhaltiges Olching.

+ Michael Maier Gabriel Sailer: Ich möchte mit den Bürgern ein Gesamtkonzept für Olching entwickeln und Konsenslösungen schaffen, die möglichst viele Betroffene mittragen können. Entscheidungen sollen sich am Gemeinwohl orientieren, ökologisch und langfristig ausgerichtet sein.

Andreas Teichmann: Die Stadtverwaltung soll sich als Dienstleister verstehen. Die Olchinger Vereine sollen organisatorisch und infrastrukturell unterstützt werden. Kommunales Wohngeld ist besser als teure Wohnungsbewirtschaftung. Geld lieber in den Ausbau der Glasfasertechnologie investieren als in unwirtschaftliche Stadtwerke.

Was ist – im übertragenen Sinne – die größte Baustelle in Olching?

Stefan Eibl: Leider gibt es durch die Versäumnisse der letzten Jahre viele große Baustellen, wie Paulusgrube, Bildung & Betreuung, Verkehr, Wohnen, Verwaltung. Wenn man genau hinschaut, hängen diese Baustellen mit der bisherigen politischen Arbeitseinstellung des jetzigen Bürgermeisters und seiner Ratsmehrheit zusammen.

Maximilian Gigl: Das ist der Verkehr und unsere Infrastruktur. Unsere Bürgerumfrage hat das auch bestätigt. Von der Sanierung unserer Straßen über ein ausreichendes Betreuungsangebot bis hin zu seniorengerechtem Wohnen, all dies muss dringend angepackt werden. Fast 30 000 Einwohner und eine Infrastruktur für 20 000, das kann nicht klappen!

Andreas Magg: Die moderne Ganztagsschule Graßlfing und die neue Kita mit bezahlbarem Wohnraum am Großen Berg. Die Herausforderungen sind bestmögliche Bildung/Betreuung für Kinder, Reduzierung des Individualverkehrs, gesunde/nachhaltige Stadtentwicklung/Wahrung der Traditionen und Vielfältigkeit – dörflich und städtisch zugleich.

Michael Maier: Für mich ist die größte Baustelle in Olching: die Akzeptanz zwischen Autofahrern und Radfahrern in der Hauptstraße.

Gabriel Sailer: Es gibt kein Gesamtkonzept zur Stadtentwicklung. Projekte z. B. Paulusgrube, Kulturzentrum, Nachverdichtung, Ausweisung von Wohn-/Gewerbegebieten und Parkplätzen, Verkehrsreduzierung in der Haupt-, Feurs-, Münchner-, Dachauer Straße, Südwestumfahrung werden isoliert betrachtet ohne Berücksichtigung der Seiteneffekte.

Andreas Teichmann: Olching fehlt eine langfristige Stadtentwicklung. Wir sollten uns strukturiert unter Beteiligung der Bürger mit dem demografischen Wandel sowie der Veränderung der Arbeits- und Lebenswelt der Bürger auseinandersetzen und dies in Projekte umsetzen. Aktuell erleben wir eher eine Abfolge von unabgestimmten Einzelprojekten.

Wie soll sich das neue Bahnhofsviertel (Paulusgrube) in Zukunft entwickeln?

Stefan Eibl: Ein Ort für alle Olchinger – was diese übrigens bereits in vielen Workshops zum Ausdruck gebracht haben, aber von Bürgermeister Andreas Magg und der CSU leider permanent ignoriert wird. Ich sehe dort einen Bürgersaal, das Rathaus, seniorengerechtes Wohnen, die Volkshochschule, einen Biergarten und Grün. Und die Fläche muss in unserer Hand bleiben!

Maximilian Gigl: Das neue Bahnhofsviertel soll in meinen Augen eine Mischung aus Verkehrsdrehscheibe, öffentlicher Nutzung, Einkaufen und Wohnen sein. Das Bürgerbüro soll dort untergebracht werden. Auch kann ich mir die Stadtbücherei einem Café wie in Esting sehr gut vorstellen. Ein neues Rathaus gehört hier meiner Meinung nach nicht hin!

Andreas Magg: Ein attraktiver Mix, aus zentralem/bezahlbaren Wohnen, attraktiven Einkaufs-/Gastronomieangeboten zur Stärkung des lebendigen Zentrums, Kino, städtisches Bürgerbüro und Büroflächen (z.B. Co-Working-Spaces). Ein moderner Bahnhof als Mobilitätsdrehscheibe und eine schöne Parkanlage bis an die Amperauen – alles Wünsche der Bürger!

+ Andreas Teichmann Michael Maier: Die Innenstadt soll ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen werden. So wie die Variante jetzt abgesegnet ist, kann ich damit leben, nur soll vermehrt auf Grünen-Aspekte geachtet werden.

Gabriel Sailer: Platz für mehr Haltestellen zur Stärkung des ÖPNV zum Beispiel durch mehr Buslinien, höhere Taktung, längere Betriebszeiten, Stadtbusse. Anstreben eines Regio-Haltepunkts. Aufenthaltsqualität verbessern, Blühflächen, Bänke, kleine Läden, Gastronomie. Umgestaltung unter Beibehaltung des Baumbestands.

Andreas Teichmann: Die Paulusgrube ist der zentrale Bereich in Olching mit Raum für öffentliches Leben. Eine Mischung aus Kultur (Bibliothek/ Kino/ Theater), Bildung (Volkshochschule) und Restaurants soll diesen Bereich prägen. Darüber hinaus sollten Wohnraum sowie Parkmöglichkeiten den innerstädtischen Bedarf ergänzen.

