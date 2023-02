Krähen-Abschuss: Stadt will schon mal Munition besorgen

Von: Kathrin Böhmer

Krähen sollen in Olching bald erlegt werden können. © dpa

In Olching rechnet man mit einer baldigen Abschuss-Genehmigung für Krähen.

Olching – Lämmer mit klaffenden Wunden, verstümmelte Küken und geplünderte Felder: Die Hilfeschreie der von Krähen geplagten Landwirte werden immer lauter. Viele sind überzeugt: Die alleinige Vertreibung bringt nichts. Die geschützten Tiere müssen nachhaltiger unter Kontrolle gebracht werden – mit Gewehr und Munition statt Falkner und Greifvogel. Das wurde nun in einer Olchinger Ausschusssitzung überdeutlich. Und die Option scheint näher zu rücken.

Viecher nicht blöd

Landwirt und CSU-Stadtrat Josef Neumaier nutzte die Beratungen über den Finanzetat der Stadt, um seinem Ärger Luft zu machen. „Die Viecher sind doch nicht blöd, die sind sogar höchst intelligent, die verschwinden nicht einfach. Da krieg ich einen Vogel“, echauffierte er sich. Sein Vorschlag: Statt 30 000 Euro für die Vergrämung der Krähen nur die Hälfte einkalkulieren. „Davon kaufen wir Munition und beantragen eine Abschussgenehmigung.“

Offene Türen

Mit diesem heftigen Vorstoß schienen zumindest die anderen Fraktionsmitglieder nicht gerechnet zu haben. Erst einmal wurde gelacht, dann aber war schnell klar: Neumaier rennt offene Türen ein. Mehrheitlich erhielt er Zustimmung. Die Stadt will nun eine Abschussgenehmigung prüfen. Die Aussichten darauf scheinen sich verbessert zu haben.

Maria Hartl (CSU) bezog sich auf „gute Beziehungen“ zur Staatsregierung in München und nannte es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Abschuss erlaubt werde. Die Freien Wähler hatten diese beantragt, der Umweltausschuss ist laut Hartl dafür. „Das Ansinnen ist somit völlig berechtigt.“

Die Grünen sahen dies hingegen nicht so. Fraktionssprecherin Ingrid Jaschke befürchtete, dass man sich mit Streichung der finanziellen Mittel die Möglichkeit nehme, den Falkner zu bezahlen, der seine Arbeit jetzt gerade aufnehme, derzeit in Gröbenzell. „Das ist ja alles nicht aus Jux und Tollerei so beschlossen worden“, erinnerte Jaschke. Es habe massive Beschwerden von Bürgern gegeben wegen Dreck und Lärm. Der Falkner könne nicht das Ende der Olchinger Haushaltsberatungen abwarten.

Gemeinsam mit anderen

Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl, der die Sitzung leitete, schlug den Kompromiss vor: 30 000 Euro werden eingeplant, 15 000 Euro aber gesperrt. Dann seien die Mittel vorhanden und man könne flexibel reagieren.

Immerhin ist bereits beschlossen worden, gemeinsam mit den anderen Kommunen in einer konzertierten Aktion gegen die Krähen vorzugehen. Damit will man verhindern, dass die Tiere wie in der Vergangenheit nur von einem Ort zum nächsten getrieben werden – ohne wirklich das Problem der Überpopulation zu lösen. Sprich: Die Puchheimer Friedhofskrähen werden zum Ärgernis der Gröbenzeller und so weiter. In Olching sind die Vögel aus dem Stadtinneren beim KOM in den Auwald umgezogen worden, erstmal. Laut Krähen-Beauftragtem Thomas Neubert sei dies erfolgreich verlaufen.

