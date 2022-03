Demo für Frieden in der Ukraine: Zwischen Eichenau und Olching bilden 500 Menschen ein Friedensband

Unter den Teilnehmern waren auch die Bürgermeister Peter Münster (4.v.l.) und Andreas Magg (6.v.l.). © Peter Weber

Zwischen Olching und Eichenau haben rund 500 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Sie bildeten dazu ein Friedensband.

Eichenau/Olching – „Krieg ist nie eine Lösung“ oder „Aufrecht bleiben für den Frieden“. Zwei von vielen Transparenten, die entlang des Friedensbandes zwischen Eichenau und Olching zu sehen waren. Rund 500 Menschen, so die Schätzung der beiden Bürgermeister Peter Münster aus Eichenau und Olchings Andreas Magg, nahmen teil.

Zwar wies das Friedensband auf der rund 1300 Meter langen Strecke zwischen den beiden Kommunen an manchen Stellen Lücken auf. Doch Münster und Magg zeigten sich zufrieden. „Wir haben ein gemeinsames Zeichen für die Demokratie gesetzt“, so Münster. „Es ist eine Verbindung geschaffen worden zwischen den Menschen beider Kommunen, für die Menschen in der Ukraine“, sagte Magg.

Flüchtlinge aus der Ukraine sind dabei

Dies zeigen die Transparente in den ukrainischen Landesfarben, die der Strecke entlang immer wieder zu sehen waren. Auch eine Familie, der die Flucht aus dem Donbas gelungen ist und bei Antje Wegener in Wasserburg Unterschlupf gefunden hat, hat solche Plakate dabei. Wegener hatte durch ihre in Eichenau lebende Tochter von dem Friedensband erfahren. „Wir haben uns alle spontan in den Zug gesetzt.“ Die beiden Frauen sowie die elf und 13 Jahre alten Kinder hätten die Teilnahme an der Eichenauer-Olchinger Aktion als tröstend empfunden, so Wegener. „Es hat ihnen gut getan, die vielen Menschen hier zu sehen.“

Selbst die reine Symbolik sei wichtig, hieß es immer wieder. „Man muss beharrlich sein und der Welt immer wieder zeigen, wie wichtig Demokratie und Frieden ist“, beschreibt der Eichenauer Nico Hartl seine Motivation am Friedensband teilzunehmen. „Selbst, wenn es die eigentlichen Adressaten in Russland nicht interessiert.“

Auch als Motivation für die Helfer gedacht

Eichenaus Gemeinderat Markus Hausberger misst der Symbolik solcher Aktionen eine große Bedeutung zu. Es sei nicht nur für die Menschen in Ukraine wichtig zu erfahren, dass sie nicht allein stehen. „Auch für die Helfer hier ist das Motivation, weiter anzupacken.“

20 Sicherheitskräfte hatten entlang des Friedenbandes für Ordnung gesorgt. Groß eingreifen mussten sie nicht. Nur gelegentlich forderten sie an manchen Stellen die Teilnehmer auf, nachzurücken.