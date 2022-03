Künstler zwischen Corona-Frust und neuen Perspektiven

Von: Ulrike Osman

Das Olchinger KOM. © mm

Die „Olchinger KünstlerInnen“ melden sich zurück. Nach zwei so gut wie ausstellungsfreien Jahren zeigen sie am kommenden Wochenende in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) unter dem Titel „Sachstand 2022“ Werke, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind.

Olching – „Es hat sich viel verändert bei uns“, sagt Niclas Willam-Singer, zweiter Vorsitzender und künstlerischer Leiter der Gruppe. Das betrifft die künstlerische Wahrnehmung ebenso wie die Ausführung.

Soviel gleich vorweg – die 18 teilnehmenden Künstler haben sich während der Zwangspause mit vielem beschäftigt, aber kaum mit Corona. Vielmehr geht es in der Ausstellung darum zu zeigen, „wo Menschen inzwischen angekommen sind“, sagt Willam-Singer.

Bei manchen sind Themen und Stil ähnlich geblieben, bei anderen haben sich ganz neue Schwerpunkte herausgebildet. Auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, habe diesen Prozess beflügelt. „Man konnte viel mehr über seine Arbeiten nachdenken“, erklärt Willam-Singer. Die Künstler sind froh, endlich wieder an die Öffentlichkeit treten zu können.

Online-Ausstellungen

Die Online-Ausstellungen, die es zwischendurch gab, waren nur ein schwacher Ersatz für die echte Begegnung zwischen Kunst und Publikum. Bei ihm sei Enttäuschung in Wut umgeschlagen, als die Fußballstadien öffneten, die Ausstellungsräume in der Pandemie aber immer noch geschlossen bleiben mussten, erzählt Willam-Singer. „Da hat sich gezeigt, wie gering der Stellenwert der Kultur in Deutschland wirklich ist.“

Immerhin ergab sich aus dieser Situation eine neue Zusammenarbeit mit anderen Kreativen. Die Olchinger Künstler wollen mit Künstlervereinigungen in Puchheim, Eichenau und weiteren Gemeinden ein Kulturnetzwerk bilden. Im Juli soll es eine gemeinsame Ausstellung in Puchheim geben, wie Willam-Singer ankündigt.

Die Vernissage

zur Ausstellung „Sachstand 2022“ findet am Freitag, 25. März, ab 19.30 Uhr im KOM in Olching statt. Die Ausstellung ist am Samstag, 26. März, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 27. März, von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

