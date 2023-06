Kult-Kabarettist umgarnt die Olchinger und blickt auf ein „mysteriöses Kaff“

Von: Kathrin Böhmer

Volle Hütte: Über 600 Menschen wollten Django Asül im Olchinger Festzelt sehen. © weber

Die Olchinger lieben Django Asül und Django Asül liebt Olching. „Ich bin ja immer schon echter Olching-Fan“, stellt er gleich zu Beginn seines Auftritts klar. Das kommt natürlich super an - und nicht nur das.

Olching – Asül spielt gewohnt gekonnt mit der Heimatliebe seiner Zuhörer und würzt die Gags mit Lokalkolorit („In irgendeinem mysteriösen Kaff. Wie Maisach.“). Sein Programm „Offenes Visier“ ist nicht neu, aber so wird es individueller.

Das geht soweit, dass er die Amperstadt quasi zum Cannes des Kabaretts erklärt. Der 51-Jährige, selbst Kulturpreisträger, schmetterte von der Bühne: Irgendwann gehe es nicht mehr darum, welchen Preis man erhalte. Irgendwann laute die Frage nur noch: „Warst du schon in Olching?“

Asül ist da

Asül war da. Mit seinem alkoholfreien Weißbier. Schon 2016 begeisterte er das Publikum im Festzelt vor dem offiziellen Anstich. Jetzt, am Donnerstagabend, kamen über 600 Menschen („Der letzte Tag, an dem die Menschen noch nüchtern aus dem Zelt gehen“). Ziemlich gut. „Da brauch ich gleich einen Fotobeweis für Niederbayern, dass mich hier so viele sehen wollen.“

Man könnte sagen: Das ist leicht, die Menschen so für sich zu erwärmen. Aber das wäre ungerecht. Der Niederbayer leistet harte Arbeit da oben auf der Bühne, lässt wortwörtlich die kabarettistischen Muskeln im figurbetonten T-Shirt spielen, immerhin kennt man ihn als bissigen Starkbierredner.

Bunter Themen-Strauß

Diesmal ist es ein wortgewaltiger Ritt durch, ja, einen bunten Strauß an Themen. Einerseits schon politisch: Klimaschutz, Wohnungskrise oder „Individualisierungswahn“, weil jeder etwas Besonderes sein will. Andererseits viel Persönliches. Der kleine Django mochte Karl May nicht, weil der war aus der DDR (auch wenn es die da noch nicht gab). So jemand kann doch keinen Western verfassen. „Einen Ostern vielleicht.“ Eine kleine Geschichtsstunde darf auch nicht fehlen. „Immerhin soll das Publikum bei meiner Show immer klüger rausgehen, als es reingekommen ist. Der Bürgermeister denkt sich jetzt: Achso, Also umgekehrt wie bei der Gemeinderatssitzung.“

Das Wohl der Gäste

Der rote Faden ist der Stammtisch in Asüls Heimatort Hengersberg. Und natürlich der Hans, der brummig seine eher schlichten Weisheiten von sich gibt und sehr viele Lacher kassiert. Das klingt zum Beispiel so: „Fakten sind wichtig, aber sie müssen mit den Tatsachen übereinstimmen.“

Am Ende gab es für den Olching-Fan noch ein Geschenk von Volksfestreferent Andreas Hörl. Der war auch sehr um das Wohl der Gäste bemüht. Denn die Bedienungen kamen zunächst teils nicht mehr hinterher, weshalb der eine oder andere auf dem Trockenen saß, als Asül auf die Bühne kam (und der Ausschank gestoppt wurde). Nach der Pause fragte Hörl extra: „Sind denn jetzt alle versorgt?“ Und offenbar waren sie es. Lustig und nicht mehr durstig ging es weiter. Gut gerettet.

