Erntegut umgeknickt: Neuer Krähen-Trick macht Bauern fassungslos - „Die Tiere sind schlau“

Auf einem Feld in Esting

Von Sabine Kuhn schließen

Saatkrähen, die ganze Felder leer fressen, sorgen bei den Landwirten in der Region seit einigen Jahren für Frust und teils hohe finanzielle Schäden. Jetzt haben die großen schwarzen Vögel einen neuen Trick entdeckt.

Esting – Bisher hatten es die Krähen vor allem auf das Saatgut abgesehen. Diesmal hat sich ein Schwarm an einem fast erntereifen Feld bei Esting bedient. Das wurde quasi zum Selbstbedienungsbuffet für die Vögel. „Die gehen in das Feld rein, sie sind ja schwer, und drücken die Halme um“, erklärte Matthias Heitmayr, Kreisobmann vom Bayerischen Bauernverbandes. Danach liegen die Körner am Boden und die Krähen können sie bequem fressen.

+ Trauriger Anblick: Krähen haben großflächig Halme umgeknickt, um an die Körner zu kommen. © Bayerischer Bauernverband

Brutpaare vervierfacht: Immer mehr schlaue Krähen

Dieses Phänomen sei neu und bisher auf das Gebiet beim Olchinger Stadtteil Esting beschränkt. „Aber die Tiere sind schlau, wenn es einer rausbekommen hat, lernen es bald auch die anderen“, sagt Heitmayr. Vergangenes Jahr habe er erstmals Meldung davon bekommen. Dieses Jahr hat es fast ein komplettes Feld getroffen.

Hauptproblem sei, dass es immer mehr Saatkrähen gebe, so Heitmayr. Laut Monitorin der Landesanstalt für Umwelt gäbe es in Oberbayern knapp 8000 Brutpaare. Vor 15 Jahren, also 2008, seien es noch rund 1500 Brutpaare gewesen. „Damit hat sich der Bestand der Vögel in diesem Zeitraum mehr als verfünffacht“, so der Bauern-Obmann.

Krähen verursachen Zeitverlust von drei Wochen: Auch anderes Saatgut betroffen

Bisher waren die Schäden in der Region Fürstenfeldbruck hauptsächlich dadurch entstanden, dass die Krähen schwarmweise auf Äcker eingefallen waren, auf denen frisch ausgesät worden war. „Die riechen das, wenn die Keimlinge rauskommen, rupfen sie die aus und fressen die Körner.“ Dem Landwirt bliebe dann nichts anderes übrig, als alles abzuräumen und noch einmal frisch anzusäen. Neben dem finanziellen Verlust und der Arbeit bedeute das jedes Mal einen Zeitverlust von zwei bis drei Wochen. „Wenn die Krähen dann ein Feld zwei oder dreimal plündern, ist es endgültig zu spät, es noch einmal zu bestellen.“ Besonders betroffen seien neben Getreide etwa Mais und die sogenannte Zwischenfrucht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Verschärft werde das Krähenproblem in dicht besiedelten Regionen wie dem Kreis Bruck durch Vergrämungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden. Diese versuchen, die Vogelkolonien loszuwerden – etwa durch Falkner. Heitmayr hat dafür Verständnis. Er sagt aber auch: „Wo sollen die Vögel dann hin? Sie weichen halt auf Felder aus, wo Waldränder oder Baumgruppen in der Nähe sind, in denen sie siedeln.“

Versicherung wenig hilfreich: Bauernverband fordert Politik zum schnellen Handeln auf

Entschädigung wenigstens für den finanziellen Schaden zu bekommen ist für Landwirte übrigens schwierig. Es gäbe zwar seit einiger Zeit eine Versicherung, die sei aber teuer und wegen eines sogenannten Paket-Systems kaum hilfreich. Bauern-Chef Matthias Heitmayr sieht wegen der Krähen hauptsächlich die Politik in der Pflicht. „Man muss da jetzt irgendwann mal was machen.“ Die Saatkrähe stehe noch immer auf der Liste für besonders gefährdete Tierarten. Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes gibt dies zu bedenken und fordert die Politik zur Diskussion und zum schnellen Handeln auf.

Bis dahin versucht sich mancher Landwirt selbst zu helfen, so gut es eben geht. Matthias Heitmayr schildert ein Beispiel aus der jüngsten Praxis: Ein Bauer im Landkreis habe einen Rentner beauftragt jede Stunde bei einen Maisfeld vorbeizufahren, bis die Pflanzen groß genug waren, dass Krähen ihnen nichts mehr anhaben konnten. Das habe seines Wissens funktioniert. Die Vögel mögen Störungen nicht. Doch sei auch diese Methode mit Kosten verbunden und könne nicht regelmäßig gegen die unerwünschten Erntehelfer angewandt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Rubriklistenbild: © Bayerischer Bauernverband