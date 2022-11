Lichterkette ersetzt in diesem Jahr die Straßenbeleuchtung

Von: Kathrin Böhmer

Es leuchtet so hell: Das Team rund um Sandra Pfend-Strobel hat die Lämpchen für die Weihnachtsbeleuchtung gründlich überprüft. © STADTMARKETING OLCHING

Das „Lamperldrahn“ pünktlich zur anstehenden Adventszeit hat schon Tradition in Olching. Diesmal gibt es aber eine Besonderheit wegen der Energiekrise.

Olching – Die Lichterkette wird an den Stellen angebracht, an denen sie die Straßenbeleuchtung ersetzt. Durch die Umstellung auf energiesparende LED-Lampen werde sogar bis zu 70 Prozent an Verbrauch einspart.

Das geht aus einer Mitteilung des Stadtmarketingvereins hervor. Das Team um Sandra Pfend-Strobel von Stadtmarketing und Gewerbeverband hat die Lampen gründlich überprüft. Nach getaner Arbeit gab es eine leckere Brotzeit, die von Dog-styler Olching, Getränke Krämer und Rackls Backstubn gestiftet wurde. Die finanzielle Beteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 2500 Euro wird auch in diesem Jahr wieder von beiden Vereinen wie schon seit Jahrzehnten bereitgestellt.

Dass in Olching die Weihnachtsbeleuchtung die Straßenlaternen ersetzen soll, hatte Bürgermeister Andreas Magg (SPD) in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses im Oktober angekündigt. Man spare dadurch sogar Strom, weil noch nicht alle Laternen auf LED umgerüstet seien, die Weihnachtsbeleuchtung hingegen schon. gar

