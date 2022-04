Lieferengpässe und höhere Kosten: Friseure müssen kämpfen

Teilen

Eine Familie – ein Betrieb (v.l.): Manfred Möst junior, Alexandra Wechselberger-Möst und Erika Möst wurden ebenfalls ausgezeichnet. © mm

„Niemand kann eine Symphonie flöten, es braucht ein Orchester, um sie zu spielen“, sagte die Obermeisterin der Brucker Friseurinnung, Bettina Zellhuber bei der Innungsversammlung.

Graßlfing – Mit diesem Zitat des Amerikaners Halford E. Luccock wollte sie den Zusammenhalt der Betriebe in der schwierigen Zeit der Pandemie herausstellen. Sie betonte, wie wichtig eine schlagfertige Organisation sei.

So konnten beispielsweise die Schließungen von Friseursalons in den Hotspotregionen verhindert werden, so Zellhuber. „Dank unseres guten Netzwerks und unserer Kontakte zum Landesinnungsverband, zur Berufsgenossenschaft und zu den Politikern.“ Die 2G-Regel hat den Friseuren aber schwer zu schaffen gemacht. „Während wir für einen Teil unserer Kunden damit den Türriegel vorschieben mussten, wurden dadurch der Schwarzarbeit alle Türen geöffnet.“

Als Etappensiege bezeichnete die Obermeisterin aber die erkämpfte Rückkehr zu zwischenzeitlich 3G und den Wegfall der Kontaktnachverfolgung. „Momentan könnte man fast sagen, der Friseurbesuch ist sicherer, als der Einkauf im Supermarkt. Die hohen Hygienestandards haben sich bewährt“, appellierte Zellhuber weiter an die Eigenverantwortung der Friseure. „Wir sind noch lange von der Normalität entfernt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Um die Betriebe wieder zukunftssicher zu machen, forderte Zellhuber einen Lastenausgleich zum Aufbau von Liquidität. So haben die Betriebe aufgrund des Ukraine-Kriegs mit Lieferengpässen und erhöhtem Wareneinkauf zu kämpfen. Dazu gesellen sich steigende Energie- und Nebenkosten. „Wir werden nicht umhinkommen, die Preise neu zu kalkulieren“, sagte sie und bat die Innungsmitglieder um faire Preise.

Auch die Nachwuchsgewinnung gestaltete sich schwierig. Es seien kaum Praktikumsstellen sowie Präsenzveranstaltungen möglich gewesen. Zellhuber bedauerte, dass der Berufsinfomarkt ausgefallen ist.

Bei der Ausbildung machte Zellhuber auf eine Neuerung aufmerksam. In Kooperation mit dem Zentralverband des deutschen Handwerks hat ein Unternehmer die Ausbildungsapp „Get hair“ entwickelt. Damit könne die Ausbildung praxisorientiert auch in schwierigen Zeiten durch- und fortgesetzt werden. Ein vierwöchiger kostenloser Test der App sei möglich.

Seit 25 Jahren führt Kurt Groß (l.) seinen Betrieb in Olching. Dafür ehrten ihn Obermeisterin Bettina Zellhuber und Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer. © mm

Auch Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer ging auf die Materialknappheit, Personal-Ausfälle wegen Corona, Geschäftsschließungen, hohe Beschaffungspreise und gestiegene Energiekosten ein. Die Verbände und Innungen unternehmen alles, um sich bei der Politik entsprechend Gehör zu verschaffen. Als positiv stellte Höfelsauer heraus, dass die ukrainischen Flüchtlinge gut ausgebildet seien und dem Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung stehen.

Von einer positiven Entwicklung berichtete der Kreishandwerksmeister bei den fünf Innungen, denen sich teilweise neue Mitglieder angeschlossen haben.

Zum Abschluss ehrte Zellhuber Kurt Groß aus Olching für 25 Jahre Selbständigkeit. Anschließend wurden noch Erika Möst vom gleichnamigen Friseurladen in Germering mit dem Goldenen Meisterbrief, Manfred Möst für 35 Jahre, Manfred Möst junior für 20 und Alexandra Wechselberger-Möst für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.