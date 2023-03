Männerballett begeistert die Besucher

Von: Hans Kürzl

Das Publikum im Mammendorfer Bürgerhaus war begeistert vom Männerballett-Treffen der Olchinger Tanzfreunde. © Weber

Zum 16. Mal haben die Olchinger Tanzfreude (OTF) ein Männerballett-Treffen organisiert – im zehnten Jahr in Mammendorf. Nach drei Jahren Pause waren über 300 Besucher und alle Garden voller Euphorie und Begeisterung.

Mammendorf – Auf dem Tisch getanzt hat Hannelore Groß nicht. „Das passt höchstens aufs Oktoberfest“, lacht die 46-Jährige aus dem Münchner Westen. Doch die Jubelschreie und wie oft sie in den knapp vier Stunden in die Hände geklatscht hat, kann sie nicht zählen.

Gerade stehen Fun Unlimited auf der Bühne, genauer gesagt der Teil, der sich dem Männerballett verschrieben hat – und der den Mut hat, sich in Tutus, teils in Schwarz und teils in Weiß, zu wagen. Das Publikum kommt aus dem Staunen und dem Applaus nicht mehr heraus.

Nico Reis kann das in vorderster Reihe genießen. „Ach was“, sagt er. Überwindung koste das nicht. „Wir machen das, weil es uns riesigen Spaß macht. Und das Outfit ist unser Markenzeichen.“ Die Ballettröckchen sind fester Bestandteil im Programm der Männer von Fun Unlimited, die zum sechsten Mal so in Mammendorf auftreten.

Ein Höhepunkt jagt den anderen

Die Herren im Tutu sind ein Höhepunkt, doch nicht der einzige. Denn die neun Garden, die Narhalla Oberschleißheim musste krankheitsbedingt absagen, legen sich alle mächtig ins Zeug. Die Begeisterung, die sich manchmal sogar noch in Euphorie steigert, ist stets zu spüren. Die vorderen Reihen im Saal des Mammendofer Bürgerhaus sind gerade mal einen Meter von der Bühne entfernt. Da hat der Funke, der überspringen soll, keinen allzu weiten Weg. Um eine Zugabe kam jedenfalls kaum eine der Garden herum.

Zumal auch fast durchweg eine tänzerische und darstellerische Qualität auf das Parkett kam, die viel Training und dort reichlich vergossenen Schweiß verriet. Wer etwa den Can-Can, den schnellen französischen Tanz im Zwei-Viertel-Takt, in seinem Programm eingebaut hatte, zeigte den harmonisch.

Selbst der OTF-Vorsitzende Adalbert Heim zeigte sich überrascht von den verschiedenen Programmen. „Wenn man die Gruppen einlädt, weiß man ja nicht, was die auf dem Zettel haben.“ So wie die „Taktlosen“ aus Königsbrunn, die durchaus auch eine Mallorca-Party bereichern könnten. Da durfte zum Ende der Show auch die „Layla“ nicht fehlen. Weswegen die Tänzer aus Schwaben kokettierten: „Die verbotenste Zugabe des Fasching.“

Gruppen aus dem Landkreis Stammgäste

Ein bisschen weniger ins Ungewisse kann OFT-Boss Heim bei den Gruppen planen, die aus dem Landkreis kommen. „Man kennt sich, ist auch mal bei einer anderen Gala“, erklärt Heim. Dennoch gelingt es „The Boyz“ von den Faschingsfreunden Fürstenfeldbruck ebenso gute Laune rüberzubringen wie den „Gaudibuam“ der Heimatgilde. Beide bildeten neben den OTF-Kids den Anfang des Männerballett-Treffens. Ihr Verdienst ist es, den Abend angeheizt und die Stimmung im Saal gut auf Temperatur gebracht zu haben.

Dazu tragen außerdem die Moderatoren bei: Petra Schüler, Trainerin des OTF-Männerballetts, und Carsten Fahrer, OTF-Abteilungsleiter. Routiniert und doch locker führten sie durch die knapp vier Stunden, die mit dem „Piratenauftritt“ der Olchinger Männer endeten.

Tanzfreunde-Chef Adalbert Heim zeigte sich sehr zufrieden. „Es ist einfach schön, dass so eine Veranstaltung wieder normal ist“, lautete seine Bilanz. Denn für die Tanzfreunde ist das Männerballett-Treffen ein finanziell durchaus wichtiger Faktor. So wird es außerdem bei zwei Eckpunkten bleiben. Der Termin etwa eineinhalb Wochen nach Faschingsende macht die Planung einfacher, weil laut Heim, „die Gruppen nicht mehr zu anderen Terminen hetzen müssen“. Und Mammendorf habe sich als Veranstaltungsort bewährt. „Es passt mit dem Wirt und es ist schon so etwas wie unser Wohnzimmer geworden“, so Heim.

