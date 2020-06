Mahnwache für den Klimaschutz in Olching

Die Aktivisten von „Olching for Future“ werden am Samstag eine Mahnwache unter dem Motto „Klimaschutz und nachhaltige Mobilität“ auf dem Nöscherplatz vor dem Maibaum abhalten.

Olching - Von 10 bis 11 Uhr werden die Teilnehmer unter Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes vor Ort sein, um ein Zeichen zu setzen und auch der Forderung nach einer Verkehrswende in der Stadt Nachdruck zu verleihen. Die Veranstalter berufen sich auf das kürzlich beschlossene Konjunkturpaket, in dem der Autokaufprämie für Verbrenner eine Absage erteilt wurde – was auf den Protest von vielen Organisationen und Einzelpersonen zurückzuführen sei. Die Politiker würden sich in der Corona-Krise an die Empfehlungen der Wissenschaft halten – das sei auch in Sachen Klimakrise als Maßstab anzuwenden. Für Olching werde unter anderem der Ausbau der Radinfrastruktur und des ÖPNV sowie eine Verkehrsberuhigung der Hauptstraße gefordert. Auch sollte der Stadtrat bei seinen Entscheidungen immer die Klimaverträglichkeit mitberücksichtigen.