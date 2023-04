Alles wird teurer: Massiver Kundenschwund am Wochenmarkt

Von: Andreas Schwarzbauer, Kathrin Böhmer

Teilen

„Man darf jetzt nicht verzweifeln“: Die Olchinger Obsthändlerin Birgit Usmanaj musste ihre Preise erhöhen. Die Kunden würden teilweise ganz schön schlucken, berichtet sie. Und es wird weniger gekauft. © Weber

Alles wird teurer: Die Lebensmittelpreise sind rasant gestiegen, das wirkt sich auch drastisch auf die Händler auf Wochenmärkten aus. Diese beklagen teils gravierende Umsatzeinbußen. Manch einer sieht dieses Jahr gar als Schicksalsjahr für sich als Direktvermarkter an.

Gröbenzell/Olching/Puchheim – Akgun Tuncay steht jeden Freitag am Obststand Brög auf dem Gröbenzeller Wochenmarkt. Es ist eigentlich eine schöne Arbeit, doch der Kassensturz bereitet derzeit wenig Vergnügen. „Unsere Einnahmen sind um die Hälfte geschrumpft“, sagt sie. „Man merkt, dass die Leute weniger Geld haben. Es wird viel, viel weniger gekauft.“

Die Preise für Lebensmittel sind um fast ein Viertel gestiegen. Zu den Gründen gehören die explodierenden Energiekosten. Wochenmärkte gelten generell preislich nicht unbedingt als Schnäppchenparadies, dafür werben sie mit Qualität und Regionalität. Von „ehrlicher Ware“ spricht ein Kunde in Gröbenzell, der gerade am Obststand steht.

Ein Kilogramm statt drei Kilo Äpfel

Doch das hat seinen Preis. Viele Bauern verlangen laut Akgun Tuncay mehr für ihre Produkte. Die Kunden müssen sparen: Sie kaufen nur noch ein statt drei Kilogramm Äpfel. Oder sie kommen gar nicht mehr. Das zeigte eine Tagblatt-Umfrage auf den Märkten in Gröbenzell, Olching und Puchheim.

Die Leute schauen wieder mehr auf das Geld, gehen eher in den Supermarkt. Billig ist gerade besser, das beobachtet Franz Nestler. Er baut auf seinem Hof in der Nähe von Ingolstadt Spargel selbst an. Wegen des Mindestlohns für die Erntehelfer muss er immer mehr Kosten stemmen. Trotzdem: „Aufschläge zu machen, ist ganz schwierig.“ Immerhin will er nicht auch noch die Kunden verprellen, die noch kommen.

Spargelbauer erwägt Spar-Maßnahmen

Für den Spargelbauer ist die Lage ernst. Er will sich jetzt noch anschauen, wie diese Saison läuft und dann eine Entscheidung treffen. „Vielleicht reduziere ich die Menge, die ich anbaue, ein bisschen, um mir Mitarbeiter zu sparen.“ Dieses Jahr werde prägend sein für die Zukunft der Direktvermarkter.

Der Olchinger Wochenmarkt (wie auch der Puchheimer) hat gegenüber dem Gröbenzeller einen großen Vorteil: Er ist am Samstagvormittag, sodass ihn auch berufstätige Menschen entspannt besuchen können. Hier ist scheinbar mehr los. Am Metzgereiwagen hat sich eine lange Schlange gebildet. Aber das gilt nicht für alle Händler.

So wartet Tamamzer Akot an ihrer Käsetheke auf Kunden: „Es ist heftig: Leute, die früher bedenkenlos eingekauft haben, nehmen jetzt viel weniger oder schauen, wo es besondere Angebote gibt.“ Auch ihr Käse ist teurer geworden. „Ich schaue, dass ich im Rahmen bleibe, aber auch mich kostet die Ware mehr. Ich bekomme alle zwei Monate eine Preiserhöhung. Das ist nicht schön.“

Mehr auf Marktsonntagen

Wenn sie das komplett auf ihre Kunden umlege, werde noch weniger gekauft. Sie hofft, dass die Preise wieder sinken oder die Löhne der Menschen steigen. „Ich bin 55 Jahre alt. Ich kann hier nicht einfach aufhören und woanders anfangen.“

Am Obststand von Birgit Usmanaj stehen mehrere Kunden. Eine Mutter sucht mit ihrer Tochter eine Wassermelone aus, ein Mann fragt nach Tomaten, ein anderer begutachtet Pilze. Nur: „Wenn sie die Preise sehen, schlucken die Kunden manchmal ganz schön.“ Die Folge: Viele kämen nicht mehr jede Woche, andere kauften nicht mehr so viel. Die Händlerin fährt daher seit kurzem verstärkt auch auf verkaufsoffene Sonntage. „Das haben wir früher nicht so viel gemacht. Dadurch wird der Aufwand für uns größer.“ Aber es geht nicht anders. Dennoch ist die Obst-Verkäuferin optimistisch: „Man darf jetzt nicht verzweifeln.“

Stammkunden verhaltener

In Puchheim räumen die ersten Händler um kurz vor 12 Uhr bereits ihre Waren zusammen. Fischhändler Thomas Horgai ist trotz allem ganz zufrieden. Seine Stammkunden würden ihm die Treue halten. Jedoch kann er schon bestätigen: „Einige kaufen etwas verhaltener ein.“ Er sei dennoch insgesamt recht zufrieden.

Bei seinen Preisen versuche er, ein gesundes Mittelmaß zu finden. „Man muss für die Kunden attraktiv sein, aber es muss sich auch noch rentieren.“ Ein Kompliment gibt es von Kundin Angelika Härlin: „Für den Fisch habe ich ein kleines Vermögen bezahlt, aber er schmeckt auch.“

Warum man gerne zum Markt kommt

Für die Kunden gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum sie gerne auf den Markt kommen. Zu den treuen Stammkunden in Gröbenzell gehört Barbara Heeschen. Sie packt gerade eine Dose Honig in ihre Fahrradtasche. Zwar merke man die höheren Preise, wie sie sagt, aber: „Hier schauen das Gemüse und das Obst frisch aus. Bei den Waren im Supermarkt weiß ich nicht, wo sie herkommen und wie lange sie da schon herumliegen.“



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Karin Müller hat auf dem Olchinger Wochenmarkt gerade einen grünen Salatkopf in ihre Stofftüte gepackt. Jetzt steht sie mit ihrer Bekannten Kerstin Marhenke neben dem Wagen mit den hausgemachten Kuchen und ratscht. Die beiden haben ihr Einkaufsverhalten trotz Krise nicht geändert, sagen sie. „Wir können es uns noch leisten. Wenn die Ware frisch und in Ordnung ist, zahle ich gerne ein paar Cent mehr“, sagt Marhenke.



Die beiden Olchingerinnen wohnen gleich in der Nähe des Marktes. Ein weiterer Vorteil ist für Müller, dass sie Abfall vermeiden kann. „Im Supermarkt ist alles in Plastik verpackt. Hier habe ich meinen eigenen Beutel dabei.“ Zudem schätzen die beiden den persönlichen Kontakt zu den Marktleuten. „Es ist schön, mit ihnen ein bisschen zu quatschen“, sagt Müller.



Das findet auch Franz Sagerer. Er ratscht mit Josef Neumaier, während dieser an seinem Stand Kartoffeln und Äpfel an den Mann oder die Frau bringt. „Es sind alles regionale Verkäufer mit regionalen Waren. Wenn wir dort nicht einkaufen, gehen die Märkte kaputt“, sagt Sagerer. Zudem gehöre der Wochenmarkt einfach zu Olching dazu.



Auf dem Puchheimer Wochenmarkt kommt Karin Leingruber gerade mit einer vollen Tüte vom Käsewagen, bei dem sie Stammkundin ist: „Ich erhalte dort Sorten, die ich woanders nicht bekomme“, erklärt die Eichenauerin. Auch Angelika Härlin hat dort zugeschlagen. „Ich finde es toll, dass es den Markt gibt. Mir gefällt vor allem der persönliche Kontakt gut. Außerdem kann ich auch kleinere Mengen kaufen. Wir sind zu zweit. Deshalb brauche ich keine Drei-Kilo-Packung Äpfel.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.