Einsamer Tod in Wohnung – Polizei ließ Leiche drei Tage lang liegen: „Das hat sie nicht verdient“

Von: Tobias Gehre

In Olching ist eine Verstorbene drei Tage lang tot in ihrer Wohnung gelegen – nachdem die Polizei sie bereits entdeckt hatte.

Olching - Die Nachbarn sind entsetzt. Doch Behörden und Bestatter haben nichts falsch gemacht. Sie folgten nur den Regeln für solche Fälle.

Nachbarn werden aufmerksam – Polizei macht erschütternde Entdeckung

Die Tonnen wurden nicht wie üblich rausgestellt. Und auch das sonst stets verschlossene Fenster im Treppenhaus war nicht abgesperrt. Christian Reithmaier machte sich Sorgen um seine Nachbarin aus dem zweiten Stock, die das normalerweise zuverlässig erledigte. Gesehen hatte er sie auch schon länger nicht mehr. Der Olchinger rief die Polizei. Die kam, öffnete die Tür – und fand die Nachbarin tot in ihrer Wohnung. Christian Reithmaier war erschüttert. Doch was dann kam, wird er so schnell nicht vergessen.

Ärzte und Polizei ließen Leiche in Wohnung zurück: „Das hat sie nicht verdient“

Denn nachdem ein Arzt den Tod der älteren Dame bestätigte, zogen der Mediziner und die Polizei wieder ab. Den Leichnam der Nachbarin ließen sie zurück. Das war an einem Montag. Drei Tage kam dann niemand. „Wir haben unsere Nachbarin sehr gemocht. Das hat sie nicht verdient“, sagt der Olchinger. Der Gedanke, dass nur wenige Meter entfernt eine Leiche liegt, habe ihm keine Ruhe gelassen. „Da wird einem ganz anders.“



Polizei informierte Angehörige – Man habe nichts falsch gemacht

Die Olchinger Polizei bestätigt die Schilderungen von Christian Reithmaier. Man habe aber nichts falsch gemacht, so ein Sprecher. Die Beamten hätten die Angehörigen der Verstorbenen informiert. Damit seien diese dafür verantwortlich, einen Bestatter zu informieren, der den Leichnam abtransportiert. Das sei dann am Mittwoch passiert.



Angehörige müssen sich kümmern: Vermeiden, dass Tote „vergessen werden“

Wie mit Verstorbenen verfahren wird, ist genau geregelt, erklärt Bestatter Andreas Freilinger vom Unternehmen „Abschied Bestattungen“, das unter anderem in Gröbenzell eine Niederlassung hat. Stelle ein Arzt eine natürliche Todesursache fest, würden von der Polizei die Angehörigen informiert. Diese seien dann für den Abtransport des Leichnams durch einen Bestatter verantwortlich.

Gleichzeitig werde das Standesamt der Kommune in Kenntnis gesetzt. Bei dieser Behörde müsse der beauftragte Bestatter dann auch die Abholung melden. Komme diese Meldung nicht – etwa weil sich die Angehörigen nicht kümmern – werde die Behörde aktiv und veranlasse, den Leichnam abzuholen. So solle vermieden werden, dass Verstorbene „vergessen werden“.



Diese Prozedere kannte Nachbar Christian Reithmaier nicht. Er habe gedacht, es sei selbstverständlich, dass Verstorbene unmittelbar abgeholt werden. Trotz der Trauer um die ältere Frau ist er froh, dass ihr Leichnam jetzt würdevoll behandelt wird und beigesetzt werden kann. „Das hat sie verdient.“

