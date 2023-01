Über die Deutsche Postcode Lotterie

1,4 Millionen Euro: Postcode Lotterie verteilt Gewinne in Olching

Von: Thomas Steinhardt

Glücksbote Giuliano Lenz kommt nach Olching. © mm

Im April 2021 ging der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nun dürfen sich zahlreiche Bewohner der Nachbargemeinde Olching über eine große Überraschung freuen.

Olching - An diesem Samstag, 14. Januar, ist das Team der Soziallotterie dort unterwegs, um den Januar-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro an zahlreiche Glückspilze zu verteilen. Auch der gute Zweck gewinne immer, denn dank aller Teilnehmer in Bayern könne die Soziallotterie in dem Bundesland nach eigenen Angaben bereits 428 soziale und grüne Projekte mit mehr als 15 Millionen Euro fördern, heißt es in einer Mitteilung.

Welcher Postcode wurde dieses Mal gezogen? Welche Nachbarschaft jubelt über den Monatsgewinn im Januar 2023? Wer sind die Glückspilze, die sich im Postleitzahlengebiet 82140 über die unglaubliche Summe von insgesamt 1,4 Millionen Euro freuen dürfen? Wenn das Team der Deutschen Postcode Lotterie samt Glücksbote Giuliano Lenz am Samstag mit großen Schecks in goldenen Umschlägen nach Olching kommt, wird das Geheimnis gelüftet.

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.



Die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie in Bayern konnten sich seit 2016 bereits über sieben Monatsgewinne freuen. Im April 2021 etwa jubelten 104 Glückspilze in der Olchinger Nachbargemeinde Maisach über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Grund zur Freude hatten unter anderem Annemarie und ihre 90-jährige Mutter Hildegard, die dank ihres Postcodes 82216 FL zusammen 325.000 Euro gewannen.

„Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.“ Der gute Zweck gewinne bei der Deutschen Postcode Lotterie nach eigenen Angaben immer. Denn nicht nur die Gewinner in Olching können sich freuen – alle Teilnehmer in Bayern machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 seien in dem Bundesland bereits mehr als 15 Millionen Euro für 428 soziale und grüne Projekte bereitgestellt worden. Darunter auch ein Projekt des Vereins Kinderleicht e.V. im nur wenige Kilometer von Olching entfernten Gröbenzell. Die Organisation bildet an mehreren Schulen in 5. und 6. Klassen so genannte MiniESSpert aus. Diese lernen das Handwerk des Kochens, erkennen die Zusammenhänge von Umwelt, Essen und Gesundheit und tragen diese wertvollen Informationen in ihr Umfeld.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, das heißt es sollen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz gehen. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland nach eigenen Angaben bereits über 4400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie: Losbesitzer nehmen mit ihrem „Postcode“ teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt – alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).



Postcode-Botschafter des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, und Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.

