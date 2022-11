Noch vor dem offiziellen Start: Mit Dinner-Show in die närrische Zeit

Von: Peter Loder

Hände hoch: Die Showtanzgruppe legte sich mächtig ins Zeug. © Weber

Garnelenspieße statt Luftschlangen, Rosmarinkartoffeln statt Konfetti, elegante Abendgarderobe statt Clownkostüm: So hat Olching als Bayerns erste Stadt eine Woche vor dem offiziellen Beginn der Faschingssaison am 11.11. bereits am Samstag die närrische Zeit eröffnet.

Olching – Bei der Dinner-Show mit Drei-Gänge-Menü und schwungvollen Einlagen der 19-köpfigen Showtanzgruppe „Spirit of Motion“ wurde gleichzeitig der lange Weg von Amelie I. und Luca I. zur Thronbesteigung geebnet. Das Prinzenpaar war bereits vor zwei Jahren proklamiert worden, musste wegen der Corona-Pandemie aber bis jetzt auf die Übernahme von Krone und Zepter warten.

Die Tollitäten

Vollendet wird die Zeremonie von Amelie Nießl (22) und Luca Maier (24) – so heißen die Tollitäten im richtigen Leben – zwar erst bei der Inthronisation am 7. Januar. Doch einen heißen Vorgeschmack auf ihre Regentschaft bekamen sie jetzt schon bei der „Tropical Night“ in der Aula der Martinsschule. Olchings Faschingsgilde kehrte damit nach einigen Zwischenstopps im Golfclub-Restaurant dorthin zurück, wo vor 17 Jahren das Dinner-Show-Konzept erstmals in die Tat umgesetzt wurde.

Vier Tage waren mehr als 30 Gilde-Mitglieder damit beschäftigt, die im Grundschulalltag eher nüchterne Saal-Atmosphäre auf stilvolles Gala-Niveau zu trimmen. Moderiert wurde der Abend von Graßlfings Braumanufaktur-Chef Guido Amendt und seiner Gattin Nadja. Beide sind seit 27 Jahren bei der Gilde, waren Olchings Prinzenpaar und heirateten danach. Ein ähnlicher Lebensweg zeichnet sich bei den aktuellen Thronfolgern ab: Auch Amelie und Luca sind liiert und haben inzwischen eine gemeinsame Wohnung in Olching bezogen.

Die Medizinische Fachangestellte, deren Vater Peter Nießl zu glorreichen Fußballzeiten beim FC Emmering in der Landesliga kickte, und der Werbetechniker tanzten beim Dinner-Abend ebenso wie die weiteren Hauptdarsteller auf zwei Hochzeiten: Auf heißen Sohlen und im Glitzerkostüm auf dem Parkett, danach schnellen Schrittes und mit Kellnerschürzen entlang der Tische. Denn die Showgruppe war als Bedienungspersonal auch dafür zuständig, dass den 120 Gästen pünktlich zwischen den Tanz-Einlagen Hummersuppe, Schweinefilet und fruchtiges Dessert serviert wurde.

Training

Ein derartiger Kraftakt bleibt den Majestäten und dem Hofstaat bei der Inthronisation zwar erspart. Doch bis zum Termin am 7. Januar wird nun dreimal wöchentlich jeweils zwei Stunden trainiert, damit das neue Programm in Perfektion sitzt. Musik und Motto sind zwar noch streng geheim, doch Hofmarschall Guido Amendt verspricht vollmundig: „Wir werden richtig was raus hauen.“ Danach geht es bis Faschingsdienstag auf Tournee quer durch Oberbayern. Für 20 Auftritte ist „Spirit of Motion“ schon fix gebucht, mit weiteren 30 Engagements wird gerechnet.

