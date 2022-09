Mit ihm verliert Olching eine prägende Persönlichkeit

Von: Ulrike Osman

Teilen

Otto Knoll war vielseitig engagiert. © Privat

Trauer um eine besondere Persönlichkeit: Otto Knoll ist tot.

Esting – Urgestein der Olchinger und Estinger Kommunalpolitik, erfolgreicher Jurist, engagierter Ehrenamtlicher, Lebensretter, Kirchgänger und Kirchenkritiker, Kämpfer für die Rechte von NS-Opfern und Asylbewerbern, Familienmensch, Sportler und Mann der tausend Interessen – all das war Otto Knoll. Der Mitbegründer des Sportvereins Esting ist in der vergangenen Woche im Alter von 86 Jahren gestorben.

Knoll liebte Herausforderungen – körperliche, politische, berufliche. Sonst hätte er wohl kaum die hoch verschuldete Anwaltskanzlei eines Freundes nach dessen tragischem Tod übernommen. Er ackerte Tag und Nacht, schlief zeitweise auf einem Feldbett im Büro. Er bearbeitete über 20 000 Wiedergutmachungsfälle nach dem NS-Opfer-Entschädigungsgesetz, rettete Unternehmen – darunter ein bekanntes Reisebüro – vor der Insolvenz und zählte sogar einen ehemaligen Bundespräsidenten zu seinen Mandanten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Oft half er sozial schwächer Gestellten gratis. Und in Scheidungsfällen versuchte er entgegen der eigenen Interessen, die zerstrittenen Eheleute wieder zu versöhnen. Häufig schaffte er das mit seiner geschickten Moderation.

Aus dem Allgäu

Die kommunalpolitische Bühne betrat der aus Lindenberg im Allgäu stammende Schuhmachersohn 1972 in der damals noch selbstständigen Gemeinde Esting. Sein überragendes Wahlergebnis katapultierte ihn aus dem Stand in das Amt des Dritten Bürgermeisters. Die Herausforderung der ersten Sitzungsperiode war die Gebietsreform. Sie war eine der wenigen, an denen Knoll scheiterte. Der Kampf gegen die Eingemeindung nach Olching war vergebens.

Weit entfernt davon, sich beleidigt zurückzuziehen, blieb der Vater dreier Kinder weitere 30 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv. Die drei Estinger Kinderspielplätze und die Olchinger Bürgerfeste gehen maßgeblich auf sein Engagement zurück – ebenso wie die Gründung des SV Esting. Die Vorgespräche fanden im Keller seines Hauses statt. Zehn Jahre lang war Knoll außerdem ehrenamtlicher Justiziar des Deutschen Boxerclubs.

Neben der Kopfarbeit suchte er die körperliche Herausforderung. Typisch für ihn war die Rettung eines Ertrinkenden vor der Küste Kretas 1971. Unter Lebensgefahr zog der ehemalige Schwäbische Meister im Turnen den Bewusstlosen – einen schwergewichtigen Zwei-Meter-Mann - aus der Strömung.

Immer weiter

Lange spielte Knoll auch Volleyball beim SV Esting, ging zum Klettern und Bergwandern. Die Aussicht auf dem Gipfel genoss er jedoch höchstens für zwei Minuten. Dann trieb ihn seine rastlose Energie weiter.

Schwere körperliche Arbeit mochte der Hobby-Koch so sehr wie ausgedehnte Kartenspielabende und knifflige Puzzles. Noch an seinem letzten Lebenstag beschäftigte er sich stundenlang mit einem Bild, das er unbedingt fertig zusammensetzen wollte.

Kulturelle Veranstaltungen, die Pflege vieler Freundschaften, die tägliche Zeitungslektüre, Familienurlaube mit Ehefrau Maria, sämtlichen Kindern und deren Anhang füllten das Leben des vierfachen Großvaters auch im Ruhestand mehr als aus. Bis ihn gesundheitliche Probleme und Corona ausbremsten, ging Knoll auch regelmäßig in die Kirche – wobei er der Institution durchaus kritisch gegenüberstand. Zu gern hätte er grundlegende Reformen inklusive Abschaffung des Zölibats gesehen.

Seine Familie hat nicht zuletzt einen geduldigen Zuhörer und guten Ratgeber verloren, Olching eine prägende Persönlichkeit. Der Trauergottesdienst für Otto Knoll findet am Montag, 5. September, ab 13.30 Uhr in der Kirche St. Elisabeth in Esting statt. Anschließend wird der Verstorbene im alten Friedhof beigesetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.