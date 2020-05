Möchtegern-Sheriff erschreckt Autofahrer: Jetzt spricht eine Zeugin

Seit einigen Wochen ereignen sich in den frühen Morgenstunden in Olching völlig skurrile Szenen: Ein Mann beobachtet Autofahrer, filmt und blendet sie – mit voller Absicht. Und er springt sogar vor ihnen auf die Straße. Jetzt ermittelt die Polizei.

Olching – Es ist noch sehr früh am Morgen, 6 Uhr in etwa, am Gründonnerstag, draußen ist es stockdunkel, da hat der selbst ernannte Hilfssheriff bereits Position bezogen. Mit Sonnenbrille sitzt er im Auto an der Feursstraße. Er parkt gegen die Fahrtrichtung an der Seite, so dass er die ins Zentrum fahrenden Fahrzeuge beobachten kann. Doch dabei belässt er es nicht. Er blendet die anderen Verkehrsteilnehmer – und das mit voller Absicht.

So hat es sich zumindest bei einer Augenzeugin abgespielt. „Ich habe mir zuerst gedacht: Was ist denn das für einer?“ Die 43-Jährige wunderte sich, fährt aber erst einmal einfach weiter. Doch einige Tage darauf ist er schon wieder da. An der gleichen Stelle.

Diesmal trägt er einen Helm und eine Sonnenbrille – und läuft ihr vor die Motorhaube. „Das kann doch nicht wahr sein, dass man da nichts macht. Ich hätte auch vor Schreck das Lenkrad verreißen können und auf die Gegenfahrbahn geraten können“, empört sich die Olchingerin. Der Vorfall lässt sie nicht mehr los. Sie hat auch entdeckt, dass im Auto des Mannes eine Kamera ist.

Mann blendet Autofahrer in Olching: „Der hat es auf mich abgesehen“

Zuerst dachte die 43-Jährige schon: „Der hat es speziell auf mich abgesehen.“ Von Nachbarn erfährt sie aber, dass anderen Ähnliches passiert ist. Und offenbar hat er diesen gesagt, dass er auf den Schwerlastverkehr achten würde. Also quasi kontrolliere, wer zu schnell unterwegs sei. Und die Leute belehre – wenn sie sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 50 hielten.

Die Olchingerin entschließt sich also, zur Polizei zu gehen. Dort erklärt man ihr, dass man derzeit nichts tun könne. Es handle sich um eine Grauzone. Sie könne aber Anzeige erstatten. Das tut sie auch.

Bei der Polizei heißt es auf Tagblatt-Anfrage, dass man dem Vorfall nun nachgehe. Es hätten sich mehrere Leute gemeldet. Sie berichteten davon, dass sie von Taschenlampe und Laserpointer geblendet wurden. Es gibt auch schon einen konkreten Verdächtigen: einen 38-jährigen Olchinger.

Es gibt einen Verdacht - noch ist aber nichts bewiesen

Noch ist allerdings nichts bewiesen. Die Polizei ermittelt, der Staatsanwaltschaft liegt die Angelegenheit vor. Allerdings: Das Filmen etwa ist grundsätzlich erlaubt. „Man darf ja auch Dashcams benutzen“, erklärt Olchings Polizei-Chef Hartwin Lang. Allerdings darf man die Aufnahmen nicht verbreiten. Was aber den Sprung auf die Straße angeht, sei das natürlich ganz klar ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Aber auch das müsse erst einmal nachgewiesen werden.

Deshalb sind für die Polizisten nun weitere Zeugenaussagen wichtig. „Je mehr Beobachtungen desto besser“, sagt Lang. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.