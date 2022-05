„Keimzelle für besondere Momente“: Musikalischer Hotspot im Holzschuppen

Von: Peter Loder

Er gibt den Ton an: Florian Streitwieser in seinem Studio „Little Cabin“ in Olching. Sein Spitzname ist „die Feder“, sein Bier trinkt er aus dem Krug. Fotos: weber (2)/dpa © Weber

Ein Tonstudio in Olching ist der heiße Tipp in der Songwriter-Szene: die „Little Cabin“ von Florian Streitwieser. Von außen ist es ein ganz einfach Holzschuppen. Doch innen feilen prominente Künstler wie etwa Hannes Ringlstetter an ihren neuesten Stücken.

Olching – Vis-à-vis des Gymnasiums, unscheinbar in zweiter Reihe hinter einem Einfamilienhäuschen im Stil der 1950er-Jahre versteckt sich eine Holzscheune. Dahinter vermutet man Rasenmäher, Schneeräumer und Handwerkszeug, einen musikalischen Hotspot mit prominenten Besuchern eher nicht. Doch genau das ist es: Denn die rustikale Kulisse beherbergt ein in der Songwriter-Szene angesagtes Tonstudio: die „Little Cabin“ (kleine Kabine) des Olchingers Florian Streitwieser.

Blutrünstige Ballade aufgenommen

Prominenter Gast war kürzlich Hannes Ringlstetter. Den kennt man vor allem durch seine Kultrolle als Yazid („Ich mach alles“) in der TV-Serie „Hubert ohne Staller“, aber ebenso als TV-Moderator, Kabarettist und eben Musiker. Für sein neuestes Musikstück machte Ringlstetter sich auf den Weg nach Olching. Er nahm „Die Ballade von Hinterkaifeck“ auf. Die Musik hatte die bayerische Band LiaB (Lost in a Bar) mit Sängerin Ulla Niedermeier, Trompeter Dominik Scherer, Stefan Huber (Tuba), Milena Langer (Klarinette) und Schlagzeuger Andy Kuhn bereits eingespielt. Ringelstetter vollendete in der „kleinen Kabine“ die Ballade über eine vor 100 Jahren passierte Bluttat mit sechs Toten auf dem Einödhof Hinterkaifeck bei Schrobenhausen.

Rustikale Kulisse: Hier vermutet man wohl eher Rasenmäher und Gartengeräte, aber tatsächlich verbirgt sich hinter den Mauern ein künstlerischer Hotspot. © Weber

Flo die Feder

Am Mischpult hantiert Florian Streitwieser oder „Flo, die Feder“, wie der Tonstudio-Inhaber in der hiesigen Musikszene genannt wird. Woher und von wem er seinen Spitz- und Künstlernamen verpasst bekam, weiß der 50-Jährige nicht mehr. „Vermutlich, weil ich in jungen Jahren wie eine Feder getanzt habe.“ Seine Partnerinnen hat der gebürtige Estinger mittlerweile gegen einen Kontrabass eingetauscht. Den spielt er vornehmlich, wenn er mit dem Olchinger Folk- und Countrysänger Dominik Hruby alias Cluas auf Tour durch die regionalen Musikkneipen ist. Auch das im Landkreis viel gehörte L&M-Duo nimmt seine Songs vornehmlich in Streitwiesers Studio auf.

Dieses ist nach der Corona-Zwangspause völlig ausgebucht. Streitwieser kommt kaum mehr zum Verschnaufen. Der gelernte Zimmerer ist zudem ständig als Tonmeister bei Film- und Fernsehproduktionen unterwegs.

Hannes Ringlstetter © dpa

Auch musikalisch hat er eine bewegte Zeit hinter sich. Er war Bühnenmanager bei LaBrassBanda, spielte mit Reggae-Star Wally Warning und begleitete die bayerische Folksängerin Eva Klein. In seinem Studio, das eher wie ein urgemütliches Wohnzimmer mit allerlei Kunst und Krempel in der Ecke wirkt, versammelt Streitwieser die Musiker wie ein Spielmacher beim Fußball um sich. So jedenfalls umschreibt der 50-Jährige, der einst als Freizeitkicker für eine Hobby-Elf namens „Little Helper“ auf dem Rasen stand, seine Tätigkeit. Alles ist auf ein großes Netzwerk aufgebaut: „Wer kennt wen, der das richtige Instrument für einen passenden Song spielt.“

Ein Bier zu Beginn als Eisbrecher

Weshalb dann auch Kult-Schauspieler Hannes Ringlstetter an die Holztür im Hinterhof klopfte. „Eine Keimzelle für besondere Momente und eine Begegnung auf engstem Raum“, beschrieb er hinterher die Atmosphäre. „Da kann immer etwas Besonderes entstehen, aber man muss sich verstehen. Denn es ist schon sehr eng.“ Wahrscheinlich fiel auch Ringlstetters erster Blick auf den obligatorischen blauen Bierträger, der stets in der Ecke steht. Denn der Star vermerkte auch: „Da hilft ein Bierchen zur Begrüßung.“ So folgte erst einmal ein „Austausch, bevor man zu arbeiten begann“. Der Gast trinkt das bei Streitwieser bevorzugte Augustiner meist aus der Flasche, während der Tonmeister selbst den uralten Original-Steinkrug aus der Brauerei bevorzugt. Ringlstetter: „Und das wird dort genau so gehandhabt. Gut so.“ Bei ihm hat der einführende Ratsch mit Streitwieser eine gute Stunde gedauert. Weitere 60 Minuten später war die blutrünstige Ballade von Hinterkaifeck im Kasten.

