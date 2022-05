Nach der letzten Abi-Prüfung an die Spitze der Grünen gewählt

Von: Kathrin Böhmer

Sprecher-Team: Heide Kuckelkorn und der 18-jährige Jakob Baiz. © Grüne Olching

Der Ortsverband der Olchinger Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt und dabei die jüngste Generation an Bord geholt:

Olching – Jakob Baiz ist 18 Jahre alt und hat kürzlich seine letzte Abiturprüfung absolviert. Er fungiert neben Heide Kuckelkorn, die im Amt bestätigt wurde, als Sprecher.

Baiz ist nicht unerfahren. Bereits seit Ende 2020 hat er den Grünen zufolge Erfahrung als Beisitzer gesammelt. Der 18-Jährige selbst sagt: „Ein besonderes Anliegen für mich ist es, die Energiewende vor Ort mitzugestalten. Wir müssen dort deutlich mehr machen. Hier gibt es bereits aus der Bevölkerung Initiativen, die einer verstärkten Unterstützung bedürfen.“

Heide Kuckelkorn, die seit 2009 Sprecherin im Vorstand ist, bedankt sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für das tolle Engagement und freut sich über die Besetzung der neuen Mannschaft. Sie sagt: „Mir ist es wichtig, dass die Grünen in Olching mit guten Aktionen und Veranstaltungen sichtbar sind. Nicht zuletzt werden wir für die bevorstehende Landtags- und Bezirkswahl unsere ganze Kraft in den Wahlkampf geben. Mir liegt aber auch das Thema Mobilitätswende und das gute Miteinander von Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr und E-Autos auf Olchings Straßen sehr am Herzen.“

Zum Vorstand gehört außerdem Andreas Hillebrand, der sich als Schatzmeister wieder zur Verfügung stellte. Christine Vercelot wurde als Beisitzerin wiedergewählt. Neu im Vorstand als Beisitzer sind nun Renate Vollertsen und Sven Karg, der in Abwesenheit gewählt wurde. Die Sprecherin des bisherigen Vorstands, Christiane Tupac-Yupanqui, und Beisitzer Jochen Frings stellten sich nicht mehr zur Wahl. gar

