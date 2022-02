Nach Kita-Schock: Das müssen Eltern in Zukunft zahlen

Von: Kathrin Böhmer

In Olching ändern sich die Kita-Preise. © Beispielfoto: Uwe Anspach

CSU und SPD haben sich durchgesetzt: Der Vorschlag der beiden Fraktionen für die Erhöhung der Olchinger Kita-Gebühren plus Einsparung von Personal wird sehr wahrscheinlich beschlossen.

Olching – Allerdings nicht ohne heftigen Gegenwind von Grünen und Freien Wählern.

Eltern müssen ab September tiefer in die Tasche greifen, um die Kita zu bezahlen – allerdings nicht so tief, wie mal befürchtet. Die Gebühren werden zunächst im Mittel um 19 Prozent angehoben. Ein Beispiel: Sind es heute für acht Stunden im Olchinger Kindergarten 157 Euro, sind es dann 189 Euro. Der staatliche Zuschuss von 100 Euro ist noch nicht abgezogen. Alle zwei Jahre soll dies angepasst werden. „Wir erhoffen uns aber von Land und Bund, dass die Erhöhung 2024 gar nicht mehr nötig sein wird“, erklärte SPD-Fraktionschef Ralf Greim.

Kompromiss gefunden

Der Kompromiss-Vorschlag für die städtischen Kindertagesstätten kam von CSU und SPD. Er beinhaltet neben einer moderateren Beteiligung der Eltern an den Kosten (19 statt derzeit 15 und einmal angedachten 28 Prozent) außerdem, Kita-Personal einzusparen. In vier Jahren soll eine Erzieherin für rund zehn Kinder sorgen, derzeit sind es noch rund neun. Der Hauptausschuss gab am Donner- stagabend grünes Licht (8:3 Stimmen). Der Stadtrat entscheidet nächste Woche. Die Mehrheitsverhältnisse dürften allerdings klar sein.

Einig waren sich alle darin, dass die von Eltern angesprochene Gratis-Kita (wie etwa im reichen München) bei der derzeitigen Haushaltslage der Kommune illusorisch sei. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) soll für mehr Unterstützung von Land und Bund werben. Kindergarten-, Familien- und Krippengeld seien lediglich ein Anfang, Deutlich auseinandergingen jedoch die Meinungen darüber, wie sehr die Eltern, die im Vorfeld immens und lautstark protestiert hatten, belastet werden sollten.

Keine Weihnachtsmänner

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer sagte klar: „Wir sind Stadträte und keine Weihnachtsmänner.“ Kinderbetreuung koste die Kommune Geld, wer diese in Anspruch nehme, müsse das auch bezahlen. Es sei der Trick aller Lobbygruppen, individuelle Wünsche zum Allgemeinwohl zu erheben.

Ewald Zachmann (FWO) widersprach dem immens. „Ich sehe die Eltern nicht als Lobbyisten an, sondern als Partner.“ Er betonte, dass die Kita nicht als betriebswirtschaftliche Einrichtung zu bewerten sei. Dahinter stecke ein Bildungsauftrag, eine Aufgabe für die Gesellschaft. Die Gratis-Kita müsse das Ziel sein. „Ich erinnere mich, dass meine Mutter sogar noch Schulgeld für mich gezahlt hat.“

FWO und Grüne plädieren aktuell dafür, die Kita-Preise um maximal zehn beziehungsweise elf Prozent zu erhöhen. „Wir halten unseren Vorschlag aufrecht, die Gebühren an die Preissteigerungsrate anzupassen“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Ingrid Jaschke. Das von CSU und SPD vorgeschlagene Modell auf dem Basiswert des bayerischen Kinderbetreuungsgesetzes sei nicht besonders transparent für Außenstehende. Überhaupt sei es ein „sehr merkwürdiges Verhalten“, dass das Rathaus den Vorschlag von CSU und SPD komplett übernommen habe.

Politisch feige?

Die Grünen, die sich dagegen ausgesprochen hatten, den Eltern eine Neukalkulation auf Basis der realen Kosten zu präsentieren (wie im Dezember folgenreich geschehen), hatten bereits früher einen Antrag eingereicht. Bürgermeister Andreas Magg nannte es nun „politisch feige“, dass die Fraktion zwar zunächst selbst eine Steigerung von 33 Prozent (da waren die Personalkosten mit inbegriffen) vorgeschlagen hatte, nun aber dem ähnlich gelagerten Vorschlag nicht zustimmen wollte.

