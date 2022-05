Nach Rauswurf: Simsonfreunde wollen sich neu orientieren

Von: Peter Loder

Der neue Vorstand (hinten v.l.): Matthias Soir, Giovanni D´Orazio, Erwin Schneider, Vize-Vorsitzender Karl-Heinz Kraus, Fips Dauderer, Johann Neumeier; (vorne v.l.) Fabian Duschl, Paul Knott, Susanne Kircher-Knott und Marcel Kunze. Nicht im Bild: Angelika Remmertsperger. © Remmertsperger

Noch ist nicht sicher, ob es den in Graßlfing ansässigen Simson-Verein in dieser Form noch geben wird, wenn in zwei Jahren die nächsten Neuwahlen fällig sind.

Graßlfing – Denn die Motorsportfreunde, die sich auf Instandsetzung, Training und Rennen auf den Mopeds der traditionsreichen PS-Marke aus der gleichnamigen ehemaligen DDR-Schmiede spezialisiert haben, suchen weiterhin ein Gelände, wo sie ihrem Hobby frönen können.

Das Terrain nahe dem Graßlfinger Gut steht ihnen nur noch bis September zur Verfügung.

Trotzdem haben die rund 50 Mitglieder (davon 20 Jugendliche) bei ihrer Jahreshauptversammlung ihre Vorstandschaft für eine weitere Amtszeit bestätigt. Unter dem Vorsitz von Gründungsmitglied Paul Knott werden Alternativen von geberfreundlichen Grundstücksbesitzern gesucht, die eine Rasenfläche in der Größe von knapp zwei Fußballfeldern zur Verfügung stellen.

Sollten auch diese Bemühungen keinen Erfolg haben, hat Knott schon eine Lösung: Weil der Verein mittlerweile zweigleisig fährt und sich auch auf Traktor-Oldtimer eingefahren hat, könnte aus dem Simson- ein Bulldog-Club werden. Weshalb 19 Wahlberechtigte bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im benachbarten Feldgeding (Kreis Dachau) die Weichen in die Zukunft gestellt haben.

Neu in ihren Ämtern sind Platzwart Matthias Soir, Jugendleiter Giovanni D’Orazio und Organisations-Chef Fabian Duschl. Stadträtin Maria Hartl, die privat anwesend war, war Wahlleiterin und hörte mit, wie Knott mit kritischen Tönen in Richtung Rathaus nicht sparte. Denn das Grundstück verliere der Verein auch deshalb, weil es der Ackerland-Besitzer als Ausgleichsfläche für ein anderes Areal benötige, das er zum Bau einer Sportanlage an die Stadt vergeben habe.

Für die Bulldog-Treffen und die Ausfahrten, wie am 1. Mai erstmals in diesem Jahr, als es ins Dachauer Hinterland ging, wird kein 300 Meter langes und 200 Meter breites Feld benötigt, wie für das Training. Dafür reichen auch unbefestigte Straßen.

Die Präsentations-Schau steigt heuer noch einmal wie geplant am 17. Juli auf dem gewohnten Gelände. Einen Tag zuvor starten noch einmal die aus ganz Süddeutschland kommenden Motorrad-Spezialisten ihr Rennen – möglicherweise wird das dann das letzte Mal sein.

